Luka Jovic, koronavirüse yakalandı

Real Madrid’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılan korona virüs testlerinin sonuçlarına göre Sırp futbolcu Luka Jovic’in sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Jovic, Sırbistan Milli Takımı’nın kadrosunda bulunuyordu. 22 yaşındaki futbolcu Rusya’yı 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.



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