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  4. Luka Modric, Türkiye maçında hakeme küfürler yağdırdı! Ağzına aldığı sözler adeta kan dondurdu...

Luka Modric, Türkiye maçında hakeme küfürler yağdırdı! Ağzına aldığı sözler adeta kan dondurdu...

13.10.2023 17:22 | Son Güncelleme:
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Hırvatistan futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Modric, Türkiye ile oynanan maçta hakem Anthony Taylor'a ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.

Luka Modric

Luka Modric

HIR Hırvatistan
Yaş: 38 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Luka Modric'in, Türkiye maçında hakem Anthony Taylor'a küfür ettiği ortaya çıktı. Mücadelenin 88. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından hakem ile dalaşan yıldız oyuncunun ağza alınmayacak cümleler kurduğu ifade edildi.

HAKEME KÜFÜRLER YAĞDIRDI

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Modric'in söz konusu pozisyonda İngiliz hakeme, "Kör anneni s..... o... ....u" dediği belirtildi. Hakemin Hırvatça bilmemesinden faydalanan yıldız oyuncu pozisyonu kartsız atlattı fakat yorumcular tarafından maç sonrasında eleştirilerin hedefinde yer aldı. Modric'in bu sözleri aynı zamanda sosyal medyada büyük tepki çekti.

"TÜRKLER BİZİ ŞAŞIRTMADI!"

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Luka Modric, Türkiye'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından, "Türkler bizi şaşırtmadı. Kaliteli bir takım olduklarını biliyorduk. Kaybettik, bazen bu tür kayıplar oluyor. İtiraf etmeliyiz ki rakibimiz bizden daha iyiydi. Paniğe gerek yok. Kendimize güveniyoruz. Zorlu maçlarımız var. Özellikle de Galler'e karşı hata yapma şansımız yok." açıklamasında bulunmuştu.

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