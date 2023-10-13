Luka Modric, Türkiye maçında hakeme küfürler yağdırdı! Ağzına aldığı sözler adeta kan dondurdu...

Luka Modric'in, Türkiye maçında hakem Anthony Taylor'a küfür ettiği ortaya çıktı. Mücadelenin 88. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından hakem ile dalaşan yıldız oyuncunun ağza alınmayacak cümleler kurduğu ifade edildi.

HAKEME KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Modric'in söz konusu pozisyonda İngiliz hakeme, "Kör anneni s..... o... ....u" dediği belirtildi. Hakemin Hırvatça bilmemesinden faydalanan yıldız oyuncu pozisyonu kartsız atlattı fakat yorumcular tarafından maç sonrasında eleştirilerin hedefinde yer aldı. Modric'in bu sözleri aynı zamanda sosyal medyada büyük tepki çekti.

"TÜRKLER BİZİ ŞAŞIRTMADI!"

Luka Modric, Türkiye'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından, "Türkler bizi şaşırtmadı. Kaliteli bir takım olduklarını biliyorduk. Kaybettik, bazen bu tür kayıplar oluyor. İtiraf etmeliyiz ki rakibimiz bizden daha iyiydi. Paniğe gerek yok. Kendimize güveniyoruz. Zorlu maçlarımız var. Özellikle de Galler'e karşı hata yapma şansımız yok." açıklamasında bulunmuştu.

