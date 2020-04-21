Lukaku'dan ilgi çeken koronavirüs iddiası

Belçikalı forvet, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Aralıkta bir hafta aramız vardı ve döndüğümüzde 25 oyuncudan 23'ü hastaydı. Şaka yapmıyorum." ifadelerini kullandı.
Takımdaki hemen herkesin öksürdüğünü ve ateşi olduğunu belirten Lukaku, "Benim de vücudum normalden fazla ısınıyordu. Yıllardır böyle bir ateş yüksekliği yaşamamıştım. O dönem Kovid-19 testi yapılmadığı için gerçeği asla bilemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Serie A'da 26 Ocak'ta oynadıkları Cagliari maçını hatırlatan Interli yıldız, "Defans oyuncumuz Milan Skriniar maça devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Neredeyse bayılacaktı." yorumunu yaptı.
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da 31 Ocak'ta Çinli turistlerde virüs tespit edilmiş, ilk yerleşik vaka ise 21 Şubat'ta görülmüştü.
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor!
Beşiktaş antrenmanlara başladı!
Fenerbahçeli yıldızın eşi karantinada görüntülendi!
Aziz Yıldırım'dan istifa etti
Beşiktaş'ın imdadına Advocaat yetişti
TFF'den MHK Talimatı'nda değişiklik
Yıldız futbolcu G.Saray'ı takibe aldı!
Ozan Kabak’tan 45 saniyede şov!
Antreman sırasında hayatını kaybetti!
Koronaya rağmen sözleşme...
Falcao'dan Türk doktora cevap!
Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı
Ronaldinho'dan flaş istek!
Trabzonspor'u çalıştırmak istiyorum
Cengiz Ünder'den alkışlanacak hareket
Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum