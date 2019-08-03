Lukaku Juventus yolunda! Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor

Romelu Lukaku adım adım Serie A'ya gidiyor. Inter'in de markajında olan Belçikalı golcü, Juventus'a transfer olmaya yakın. Goal İtalya'nın haberine göre Romelu Lukaku, Torino ekibiyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Buna göre transfer gerçekleşirse Lukaku, Juventus'tan yıllık 9 milyon Euro kazanacak.

Serie A'da oynamaya sıcak baktığını geçmişte de dile getiren Romelu Lukaku'nun Juventus'a transferi, Paulo Dybala'ya bağlı olarak gerçekleşecek. Arjantinli futbolcu Dybala ise, geçen sezon Juventus'ta istediği süreleri bulamamış ve daha çok oynamak istediği için takım değiştirmeye sıcak bakıyordu. Takasın gerçekleşmesi halinde bu sezon Avrupa'da yapılan en büyük takas transferi olacak.

Bu sonucun ardından Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız Kırmızı Şeytanlar'a katılırsa Lukaku, Juventus'un yolunu tutacak. 2017 yazında 85 milyon euro karşılığında Everton'dan Manchester United'a transfer olan Lukaku, geçen sezon takımıyla çıktığı 45 resmi maçta 15 gol atıp 3 asist yaptı.