Lukaku Juventus yolunda! Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor

Romelu Lukaku adım adım Serie A'ya gidiyor. Inter'in de markajında olan Belçikalı golcü, Juventus'a transfer olmaya yakın. Goal İtalya'nın haberine göre Romelu Lukaku, Torino ekibiyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Buna göre transfer gerçekleşirse Lukaku, Juventus'tan yıllık 9 milyon Euro kazanacak.
Serie A'da oynamaya sıcak baktığını geçmişte de dile getiren Romelu Lukaku'nun Juventus'a transferi, Paulo Dybala'ya bağlı olarak gerçekleşecek. Arjantinli futbolcu Dybala ise, geçen sezon Juventus'ta istediği süreleri bulamamış ve daha çok oynamak istediği için takım değiştirmeye sıcak bakıyordu. Takasın gerçekleşmesi halinde bu sezon Avrupa'da yapılan en büyük takas transferi olacak.
Bu sonucun ardından Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız Kırmızı Şeytanlar'a katılırsa Lukaku, Juventus'un yolunu tutacak. 2017 yazında 85 milyon euro karşılığında Everton'dan Manchester United'a transfer olan Lukaku, geçen sezon takımıyla çıktığı 45 resmi maçta 15 gol atıp 3 asist yaptı.
ROMELU LUKAKU KİMDİR?
13 Mayıs 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya gelen futbolcunun babası Roger Lukaku da eski profesyonel futbolcudur. Anderlecht'e 12 yaşındayken katıldı ve Anderlecht altyapısındaki ilk sezonunda kendisinden 4 yaş büyük rakipleri karşısında ise 17 maçta 26 gol atmayı başarmıştı. Kulübün altyapısında 87 maçta toplam 121 gol kaydedince Mayıs 2009'da profesyonelliğe adım atmasını sağlayan sözleşmeyi imzaladı. 11 gün sonra ligde A takımla ilk maçını R. Standard de Liège'e karşı oynadı ve bitime 31 dakika kala oyuna dahil oldu.
Anderlect'teki ilk golünü ise ligde oynanan Zulte Waregem deplasmanında kaydetti. Sadece birkaç ay sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu unvanını ele geçirdi ama, Anderlect Lyon'a elenince rota UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Orada işler daha iyi gitti ve Lukaku, takımı son 16'da Hamburg'a elenene kadar bu turnuvada 4 gol kaydetti. Pro League'de de 25 maçta 15 gol kaydederek gol kralı oldu. Oysa, bu maçların sadece 15'ine ilk on birde çıkmıştı. Lukaku, ayrıca Aralık 2009'da Ajax ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ise 2 kez fileleri havalandırarak UEFA Kupası tarihindeki en genç üçüncü golcü unvanını kazandı. 10 Temmuz 2017 tarihinde 75 Milyon Pound karşılığında Manchester United takımına transfer oldu.
Belçika Milli Takımı'nın da formasını giyinen Lukaku, Belçika U-21 takımıyla uluslararası ilk maçını Slovenya U-21 takımı karşısında oynadı ve bir de gol attı. 24 Şubat 2010'da 16 yaşındayken, Dick Advocaat tarafından Belçika millî futbol takımı kadrosuna çağrıldı. Hırvatistan'la oynanan hazırlık maçında ilk kez A millî formayı giydi ve yaklaşık 75 dakika oyunda kaldı.
PAULO DYBALA KİMDİR?
Paulo Dybala, 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin, Cordoba'nın Laguna Larga ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Arjantinli kulüp Instituto altyapısında başlayan Dybala, ilk profesyonel sözleşmesini de 2011 senesinde Instituto ile imzaladı.
Yanlızca bir sezon formasını giydiği Instituto'da göz dolduran genç forvet, çıktığı 40 maçta 17 gol atarak takımına katkıda bulundu. 2012 senesinde İtalya'nın köklü kulüplerinden Palermo'ya transfer olan Dybala, 2012-15 yılları arasında forma şansı bulduğu 90 maçta 21 kez rakip ağları havalandırdı. Serie B'de mücadele eden takımıyla birlikte, 2013-14 sezonunda Serie B Şampiyonluğu yaşadı.
2015 senesinde 32 milyon € karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Yıldız futbolcu, aynı zamanda 2015 senesinden bu yana Arjantin Milli Takımı forması giymektedir.
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