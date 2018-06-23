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Lukaku, Maradona'dan sonra bir ilki başardı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 23.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika'nın Tunus'u 5-2 yendiği karşılaşmada iki gol atan Romelu Lukaku, futbol tarihinin en önemli golcülerini yakaladı.

Lukaku, Maradona'dan sonra bir ilki başardı

Turnuvaya en iyi giriş yapan takımlardan olarak gösterilen, ilk maçında 3-0'lık Panama galibiyetinden sonra Tunus'u da 5-2 mağlup eden Belçika dikkat çekiyor. Panama'dan sonra Tunus'a karşı da iki gol atıp toplamda 4 gole ulaşan Romelu Lukaku, ismini futbol tarihinin en iyilerinin yanına yazdırdı.

Buna göre, Meksika'da düzenlenen ve Arjantin'in kazandığı 1986 Dünya Kupası'nda Diego Armando Maradona'dan sonra ilk kez bir futbolcu Dünya Kupası'nda üst üste iki maçta iki gol atmayı başardı.

Bir Dünya Kupası'nda üst üste iki maçta da iki gol atan diğer isimler ise Garrincha, Pele, Gary Lineker, Mario Kempes, Gerd Muller ve Eusebio...

Turnuvada gol sayısını 4'e çıkaran Lukaku, gol krallığında da Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakaladı. Dünya Kupası gol krallığı yarışında, Rusya'dan Denis Cheryshev ve İspanya'dan da Diego Costa da 3'er golle zirveyi takip ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
romelu lukaku FIFA 2018 Dünya Kupası diego armando maradona cristiano ronaldo

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