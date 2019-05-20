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Lukas Podolski: Bu akşam tüm çaylar benden

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'den şampiyonluk paylaşımı geldi.

Lukas Podolski: Bu akşam tüm çaylar benden

Futbol hayatını Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski kendisine ait sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı.

33 yaşındaki Alman futbolcu yaptığı paylaşımda, "ŞAMPİYON! Bir kez daha Türkiye’nin en iyisi olduğumuzu kanıtlayan büyük aileme tebrikler. Bu akşam tüm çaylar benden!" ifadelerini kullandı. Podolski'nin paylaşımı kısa sürede sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

İŞTE LUKAS PODOLSKİ'NİN O PAYLAŞIMI:

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray lukas podolski Spor Toto Süper Lig

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