Lukas Podolski'nin dondurma dükkanına saldırı düzenlendi!

RTL.de sitesinde yer alan habere göre; 2 Haziran Perşembe günü Lukas Podolski'nin Köln'deki dondurma salonuna (Ice Cream United) iki adam tarafından bir saldırı oldu. Saldırı sonucu polis iki kişiyi gözaltına aldı.
Haberde, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Ancak polis iki saldırganın alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğundan şüphelendiği için kan örnekleri aldığı belirtildi.Konuyla ilgili Lukas Podolski, Express gazetesine açıklamalarda bulundu. Podolski, "Komşumuz durumu tahkim etmeye ve sakinleştirmeye çalıştı. Durum tırmandığında orada değildi. Masaları fırlatıp ayaklandılar" dedi.
Köln şehrinin olaya tepki göstermesi gerektiğini ifade eden Podolski, "Burası çok sayıda turistin seyahat ettiği yer. Köln halkı bile kendini güvende ve rahat hissetmek istiyor. Bir şeyler yapılmalı ve şehir harekete geçmeli. Bu şartlar altında devam edemez ve savunulamaz" ifadelerini kullandı.
Onyekuru'dan sonra o da takımdan ayrıldı!
G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!
'Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!'
'Camianın destansı bir mücadelesi var'
'Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir!'
Duyurdular! 5 yıllık imza
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
'3 Temmuz 2011' atışması!
Leroy Sane transferini yanlışlıkla açıkladılar!
Atalanta'dan flaş seri! 7'de 7 yaptılar...
Jose Sosa'dan G.Saray mesajı
Şampiyon Guardiola'ya karşı! İşte 11'ler
Kerem Aktürkoğlu kimdir? Galatasaray transfer haberleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum