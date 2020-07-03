Lukas Podolski'nin dondurma dükkanına saldırı düzenlendi!

RTL.de sitesinde yer alan habere göre; 2 Haziran Perşembe günü Lukas Podolski'nin Köln'deki dondurma salonuna (Ice Cream United) iki adam tarafından bir saldırı oldu. Saldırı sonucu polis iki kişiyi gözaltına aldı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Haberde, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Ancak polis iki saldırganın alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğundan şüphelendiği için kan örnekleri aldığı belirtildi.Konuyla ilgili Lukas Podolski, Express gazetesine açıklamalarda bulundu. Podolski, "Komşumuz durumu tahkim etmeye ve sakinleştirmeye çalıştı. Durum tırmandığında orada değildi. Masaları fırlatıp ayaklandılar" dedi.

"TURİSTİN SEYAHAT ETTİĞİ YER"

Köln şehrinin olaya tepki göstermesi gerektiğini ifade eden Podolski, "Burası çok sayıda turistin seyahat ettiği yer. Köln halkı bile kendini güvende ve rahat hissetmek istiyor. Bir şeyler yapılmalı ve şehir harekete geçmeli. Bu şartlar altında devam edemez ve savunulamaz" ifadelerini kullandı.