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Lukasz Teodorczyk'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Anderlecht forması giyen Lukasz Teodorczyk ile ilgilendiği iddia edilmişti. Oyuncunun menajeri ise söz konusu haberlerle ilgili gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

Lukasz Teodorczyk'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!

Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, güçlü ve derin bir kadro kurabilmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belçika basını son olarak Cim Bom'un Anderlecht forması giyen Lukasz Teodorczyk'i kiralamak istediğini yazmıştı. Bugün de oyuncunun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

"Galatasaray ciddi bir seçenek"

27 yaşındaki Polonyalı golcünün menajeri Marcin Kubacki, çıkan iddialarla ilgili olarak "Galatasaray bizim için ciddi bir seçenek. Türk kulübünün bu transferi bitirebilmek için yeterli imkanı var." ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösterilen Teodorczyk, geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 40 maçta 15 kez fileleri sarsmıştı. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Lukasz Teodorczyk anderlecht

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