Lüks rezidansta öldürülen Selin Yalın, ünlü şarkıcının kuzeni çıktı!

Kartal'da lüks rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın'ı tabanca ile öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi.

YALIN'IN KUZENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'taki Anadolu Adliyesi'nde sevkedilen Ömer Öktem tutuklandı.

Öktem'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Polis tutanaklarını kabul etmediği söyleyen Ömer Öktem'in ifadesinde, “Kesinlikle Selin’i kasten öldürmedim. Selin benim yaklaşık 8 yıllık kız arkadaşımdı. Babasının vefatından sonra psikolojik olarak etkilendi. Kendisinin üstünde sürekli annesinin baskısı olur. Psikolojik olarak dolar ve bir anda sinir patlaması yaşayan bir insandı. Hakkımızdaki kavga ihbarı bu nedenledir. Biz kavga etmedik. Ben kendisine zarar vermesini istemediğim için silahın mermilerini boşaltıyordum. Bu esnada silaha doğru hamle yaptı. Ben kendisine zarar vermesinden ve intihar etmesinden korktuğum için ondan önce davrandım. Silahı almaya çalışırken birden silah patladı ve Selin koltuğa yığıldı. Bu esnada ben şoka girdim. Kendisine kalp masajı yaptım. Daha sonra intihar etmeyi düşündüm. Silaha bir mermi koydum ve kafama dayadım fakat çocuklarım gözümün önüne gelince duvara doğru ateş ettim. Silahı Selin’in eline tutuşturmadım. Polis tutanağını kabul etmiyorum. Olaya intihar süsü vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

Polis tutanaklarında kanlar içinde bulunan Selin Yalın'ın sol elinde silah olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rezidansta öldürülen Selin Yalın'ın, ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Maltepe Merkez Camii'nde cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın’ın cenaze namazı kılındı. Yalın’ın aile yakınları, cenazede gözyaşı döktü.

Selin Yalın'ın, Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Şarkıcı Yalın’ın, kuzeninin cenaze namazına katılmadığı görüldü.







