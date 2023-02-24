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  4. Şevval Şahin Armağan Çağlayan'a konuk oldu! "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" deyince tepki çekti

Şevval Şahin Armağan Çağlayan'a konuk oldu! "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" deyince tepki çekti

24.02.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen 2018 Türkiye güzeli model Şevval Şahin, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Depremden önce çekimlerin yapıldığı düşünülen programda Şahin "Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum" deyince tepki çekti.

Şevval Şahin Armağan Çağlayan'a konuk oldu! "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" deyince tepki çekti

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin Armağan Çağlayan'ın programında merak edilen sorulara yanıt verdi. Türkiye'yi hiç terk etmediğini açıklayan genç model pandemi döneminde kısa süreli gittiğini açıkladı.

Şevval Şahin Türkiye'deki hayatının yarışmadan sonra olduğunu söyledi. Şevval Şahin ülkede mutlu olup olmadığı sorulunca ise "Mutluyum ama Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor ben gidip gelme taraftarıyım. Buranın enerjisi olabilir, bazen üstümde olan ilgiden daralabiliyorumdur" dedi.

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"KENDİMİ AİT HİSSETMİYORUM"

Ailesinin hayatının bir kısmının bu ülkede bir kısmının Hollanda'da olduğunu söyleyen model "Kendimi onlar gibi bir yere ait hissetmiyorum" dedi. Şevval Şahin konuşmasının devamında ise "Bir yerde bütün bir yıl kalamam" yorumunda bulundu.

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İstanbul'da kendini hep turist olarak hissettiğini de söyleyen model "Burada gerçekten yaşamaya başladıktan sonra İstanbul'a da Türkiye'ye de aşık oldum ama bir tek yere ait istemiyorum" dedi.

Şahin'in sözlerine "Mümkünse hiç gelmesin", "Biz de ona bayılmıyoruz", "Vatandaşlığını da bıraksın" gibi eleştiriler geldi.


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