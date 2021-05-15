Lupin 2. sezon ne zaman başlar? Netflix, Lupin 2. kısım tarihini ile ilgili açıklama

Netflix'in Arsene Lüpen'in maceralarını konu alan Lupin dizisinin beş bölümlük birinci kısmı izleyiciler tarafından beğeni topladı. Dizinin üçüncü kısım onayının alınması ile Netflix tarafından dizinin ikinci sezonu için tarih verildi. Peki, Lupin 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix Lupin 2. kısım tarihi...

LUPİN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAR?

Netflix tarafından yapılan açıklamada Lupin 2. kısım için tarih verildi. Açıklamada, "Fransa'nın en çok aranan beyefendisi geri döndü. Lupin 2. kısım 11 Haziran'da geliyor." ifadelerinin yer alması ile Lupin 2. sezonun 11 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.

NETFLİX LUPİN OYUNCULARI KİMLER?

Lupin dizisinin oyuncu kadrosunda; Omar Sy,Ludivine Sagnier,Clotilde Hesme yer alıyor.

LUPİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.



