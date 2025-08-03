SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Luuk de Jong, Porto'ya transfer oldu! Sürpriz hamle taraftarları şaşırttı

Hollandalı yıldız Luuk de Jong, sürpriz bir kararla FC Porto'ya transfer oldu. PSV ile sözleşme yenilemeyen 35 yaşındaki forvet, Francesco Farioli yönetimindeki Porto'da yeni bir maceraya atılıyor. Transfer, özellikle De Jong'un Sevilla'ya döneceği yönündeki beklentiler nedeniyle şaşkınlıkla karşılandı.

Luuk de Jong, Porto'ya transfer oldu! Sürpriz hamle taraftarları şaşırttı

PSV ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü, Portekiz ekibi Porto ile anlaştı. Transfer, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Hollanda futbolunun tecrübeli golcüsü Luuk de Jong, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. PSV Eindhoven ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünde bulunan 35 yaşındaki forvet, Portekiz devi FC Porto ile anlaştı. Bu transfer, futbol dünyasında sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira De Jong'un adı, özellikle İspanyol ekibi Sevilla ile anılıyordu. Ayrıca Fiorentina ve Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuyla ilgilendiği belirtilmişti. Ancak De Jong, tercihini Porto'dan yana kullandı.

FARIOLİ ÇOK İSTEDİ

Luuk de Jong, Porto ya transfer oldu! Sürpriz hamle taraftarları şaşırttı 1

Transfer, Porto teknik direktörü Francesco Farioli'nin de etkisiyle gerçekleştiği düşünülüyor. Farioli'nin De Jong'u takımda görmek istemesi ve oyuncuya sunduğu proje, transferde belirleyici rol oynadı. Porto'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla transfer resmen duyuruldu ve taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Luuk de Jong, PSV formasıyla geçirdiği iki dönemde beş lig şampiyonluğu ve iki KNVB Kupası zaferi yaşadı. Uzun süre PSV ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği belirsizliğini koruyan De Jong, takımının hazırlık kampına da katılmamıştı. Tecrübeli oyuncu, daha önce Borussia Mönchengladbach ve Newcastle United gibi takımlarda da forma giymişti. Porto, De Jong'un tecrübesi ve gol yollarındaki etkinliğiyle Şampiyonlar Ligi'nde ve Portekiz Ligi'nde iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Transferin duyurulmasının ardından PSV taraftarları arasında hem öfke hem de anlayış hakim. Bazı taraftarlar, De Jong'un takımdan ayrılmasına üzülürken, bazıları ise oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açma isteğini saygıyla karşılıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, De Jong'un PSV'ye yaptığı katkılar ve attığı goller hatırlatılırken, oyuncuya yeni takımında başarılar dileniyor.

Luuk de Jong'un Porto'ya transferi, futbol dünyasında şaşkınlık yaratan bir hamle oldu. Tecrübeli golcünün, Francesco Farioli yönetimindeki Porto'da nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Bu transfer, Porto'nun hücum gücünü artırırken, De Jong'un kariyerinde de yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. PSV taraftarları ise hem üzgün hem de De Jong'a başarılar dilemeye devam ediyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Frankowski gidiyor! Maliyeti belli oldu...Frankowski gidiyor! Maliyeti belli oldu...
Göztepe’de David Tijanic, Al-Najmah’a gitti!Göztepe’de David Tijanic, Al-Najmah’a gitti!
Anahtar Kelimeler:
transfer PSV Francesco Farioli son dakika porto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!

Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!

Komşular ihbar etti, acı olay ortaya çıktı

Komşular ihbar etti, acı olay ortaya çıktı

Kerem Aktürkoğlu için geri sayım! Bu gece...

Kerem Aktürkoğlu için geri sayım! Bu gece...

Fenerbahçe'den Arial font için flaş karar!

Fenerbahçe'den Arial font için flaş karar!

Jhon Duran transferinin perde arkası için flaş iddia!

Jhon Duran transferinin perde arkası için flaş iddia!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.