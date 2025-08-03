Luuk de Jong, Porto'ya transfer oldu! Sürpriz hamle taraftarları şaşırttı

PSV ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü, Portekiz ekibi Porto ile anlaştı. Transfer, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Hollanda futbolunun tecrübeli golcüsü Luuk de Jong, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. PSV Eindhoven ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünde bulunan 35 yaşındaki forvet, Portekiz devi FC Porto ile anlaştı. Bu transfer, futbol dünyasında sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira De Jong'un adı, özellikle İspanyol ekibi Sevilla ile anılıyordu. Ayrıca Fiorentina ve Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuyla ilgilendiği belirtilmişti. Ancak De Jong, tercihini Porto'dan yana kullandı.

FARIOLİ ÇOK İSTEDİ

Transfer, Porto teknik direktörü Francesco Farioli'nin de etkisiyle gerçekleştiği düşünülüyor. Farioli'nin De Jong'u takımda görmek istemesi ve oyuncuya sunduğu proje, transferde belirleyici rol oynadı. Porto'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla transfer resmen duyuruldu ve taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Luuk de Jong, PSV formasıyla geçirdiği iki dönemde beş lig şampiyonluğu ve iki KNVB Kupası zaferi yaşadı. Uzun süre PSV ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği belirsizliğini koruyan De Jong, takımının hazırlık kampına da katılmamıştı. Tecrübeli oyuncu, daha önce Borussia Mönchengladbach ve Newcastle United gibi takımlarda da forma giymişti. Porto, De Jong'un tecrübesi ve gol yollarındaki etkinliğiyle Şampiyonlar Ligi'nde ve Portekiz Ligi'nde iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Transferin duyurulmasının ardından PSV taraftarları arasında hem öfke hem de anlayış hakim. Bazı taraftarlar, De Jong'un takımdan ayrılmasına üzülürken, bazıları ise oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açma isteğini saygıyla karşılıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, De Jong'un PSV'ye yaptığı katkılar ve attığı goller hatırlatılırken, oyuncuya yeni takımında başarılar dileniyor.

Luuk de Jong'un Porto'ya transferi, futbol dünyasında şaşkınlık yaratan bir hamle oldu. Tecrübeli golcünün, Francesco Farioli yönetimindeki Porto'da nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Bu transfer, Porto'nun hücum gücünü artırırken, De Jong'un kariyerinde de yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. PSV taraftarları ise hem üzgün hem de De Jong'a başarılar dilemeye devam ediyor.