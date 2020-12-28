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Luyindama'ya Ryan Donk'tan kesik

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2020 10:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın yokluğunda formayı kapan Ryan Donk, Marcao ile dikkat çeken bir performans sergiledi.

Luyindama'ya Ryan Donk'tan kesik

Galatasaray'da alışılagelmiş stoper tandemi Marcao ve Christian Luyindama ikilisi bu sezon bozuldu.

Forma şansını iyi değerlendiren Ryan Donk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

Marcao'yla da iyi bir ikili olan Hollandalı oyuncu, Luyindama'yı kulübeye gönderdi.

Son olarak Trabzonspor karşısında Marcao & Donk tandemiyle maça çıkan Aslan savunmada güven verdi, kalesini gole kapattı.

Başarılı performansların ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Marcao ile Donk ikilisini bozmayacağı öğrenildi.

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