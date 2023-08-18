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  4. Lyme hastalığı ile mücadele ediyordu! Bella Hadid işine döndü, pozlarına beğeni yağdı

Lyme hastalığı ile mücadele ediyordu! Bella Hadid işine döndü, pozlarına beğeni yağdı

18.08.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının vazgeçilmez isimlerinden Bella Hadid, son zamanlarda gündemden uzakta yaşıyor ve Lyme hastalığı ile mücadele ediyordu. Sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu dönemden anları paylaşarak gündeme gelen Bella Hadid'in dönüşü muhteşem oldu.

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, bir süredir mesleğine ara vermişti, ünlü modelin Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Yayınladığı karelerde Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyen Hadid, daha güçlü bir şekilde geri döneceğini yazmıştı. Tüm bunların ardından Bella Hadid, 5 ay sonra işine geri döndü.

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Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid bir marka için kamera karşısına geçti.

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Vücudunu saran elbisesiyle pozlar veren güzel modele beğeni yağdı.

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Bella Hadid'in zayıflığı ve kemiklerinin belirgin olması da gözlerden kaçmadı.

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Bella Hadid Model moda

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