Lyme hastalığı ile mücadele ediyordu! Bella Hadid işine döndü, pozlarına beğeni yağdı

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, bir süredir mesleğine ara vermişti, ünlü modelin Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Yayınladığı karelerde Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyen Hadid, daha güçlü bir şekilde geri döneceğini yazmıştı. Tüm bunların ardından Bella Hadid, 5 ay sonra işine geri döndü.

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid bir marka için kamera karşısına geçti.

Vücudunu saran elbisesiyle pozlar veren güzel modele beğeni yağdı.



Bella Hadid'in zayıflığı ve kemiklerinin belirgin olması da gözlerden kaçmadı.

