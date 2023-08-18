Hande Erçel ve Hakan Sabancı ülke ülke geziyor! İşte 9 aylık aşkın maliyeti

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile 9 aylık ilişkileri boyunca dünyayı turladı. İki sevgilinin sadece seyahat için servet harcadıkları konuşuluyor. Hem Hande Erçel'in hem de Hakan Sabancı'nın her hafta gittikleri tatillerden yaptıkları paylaşımlar dikkat çekiyordu.

Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Yunan adalarına ve New York'u gezen Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın 9 aylık aşk tatilinin maliyetine dair Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bakın ne dedi:

KIYAFETLERİNİN PARASINI HAKAN SABANCI ÖDEMİŞ

"Dün gittiğim restoranda, arka masamda oturanların, Hande Erçel'in New York'ta kışlık gardırobunu düzdüğü, faturayı da Hakan Sabancı'nın ödediği haberimi konuştuklarını duyunca kulak kesildim. Benim haberimle birlikte, aşıkların basına yansıyan tatillerini sıralayıp 'Hakan Sabancı bu tatiller için en az 30 milyon lira harcamıştır' dediler. Turizmci olduklarını sandığım grubun, 9 aylık Hande Erçel aşkının Hakan Sabancı'ya maliyetini, 30 milyon lira olarak hesaplamasına şaşırdım ve "O kadar değildir" dedim!



Ama sonra, martta Paris ile başlayıp ve Kuzey Işıkları'nı izlemek için Finlandiya'ya, Boçelli konseri için Danimarka'ya, Milano'ya, Floransa'ya, Cannes'a, Coldplay konseri için tekrar Milano'ya, Portofino'ya, Yunan adalarına ve New York'a gittiklerini düşününce hak verdim."



