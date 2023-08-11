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Gülümseten Yaz İndirimleri başladı! Camper'dan Adidas'a onlarca markada kaçırılmayacak fırsatlar

10.08.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her zaman havalı görünmek, girdiğiniz her ortamda bakışları üzerinizde toplamak istiyorsanız Gülümseten Yaz İndirimleri tam size göre! Sezonun en yeni, en şık, en rahat ürünlerine %50'ye varan indirimlerle sahip olmak için acele edin. Ünlü markalardaki büyük indirimleri sizin için derledik. İşte detaylar!

Gülümseten Yaz İndirimleri başladı! Camper'dan Adidas'a onlarca markada kaçırılmayacak fırsatlar

Camper'dan Adidas'a, Levi's'ten Puma'ya, Tommy Hilfiger'dan Calvin Klein'e, İpekyol'dan Twist'e kaliteli ve özgün tasarımlı ürünleriyle öne çıkan moda markalarında Gülümseten Yaz İndirimleri başladı. 18 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek bu büyük alışveriş etkinliği kapsamında ünlü markaların ürünlerine çok cazip fiyatlarla sahip olabileceksiniz. Üstelik tüm indirimlere ek binlerce üründe 250 TL ve üzeri alışverişi %10 indirim mevcut. Gelin sizin için seçtiğimiz ürünlerdeki indirimleri birlikte keşfedelim.

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Puma, İpekyol, Twist, Jack Jones... 300 TL ve altı giyim ürünleri

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