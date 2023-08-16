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Fiyatı 816 TL'ye düştü! Rahatlığın diğer adı Adidas Galaxy QK Ayakkabı'da büyük indirim

16.08.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnce detaylarıyla dikkat çeken ve tarzıyla fark yaratan Adidas GALAXY QK şimdi kaçırılmayacak bir indirim fırsatıyla karşınızda! Sadece şıklığıyla değil aynı zamanda konforuyla da öne çıkan bu ayakkabı spor yaparken veya günlük hayatta rahatça kullanabileceğiniz bir seçenek sunuyor. Sağladığı avantajların yanında uygun fiyatıyla da sizlere mükemmel bir alışveriş imkanı sunan bu indirim gardırobunuza stil katmak isteyen her kadının ihtiyaçlarını karşılıyor. Haydi bu fırsatı kaçırmayın!

Fiyatı 816 TL'ye düştü! Rahatlığın diğer adı Adidas Galaxy QK Ayakkabı'da büyük indirim

Spor giyim denince akla gelen ilk markalardan biri olan Adidas kaliteli ürünleri ve şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeker. Farklı spor dallarına özel olarak tasarladığı ürünleriyle sportif performansınızı en üst seviyeye çıkaran aynı zamanda tarzınızı da yansıtan bir seçenek sunan Adidas modaseverlerin gözdesi. Adidas'ın GALAXY QK modeli bu markanın özgün tasarımları ve üstün teknolojilerinin birleşimi ile ortaya çıkmış bir ürün. Hem spor yaparken hem de günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilecek olan bu ayakkabı kadınların tarzına uyum sağlayan modern ve şık bir tasarıma sahip.

Adidas GALAXY QK Ayakkabı

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Adidas GALAXY QK Ayakkabı Kadın, konfor ve şıklığı bir araya getiren özellikleriyle dikkat çekiyor. Yumuşak ve esnek malzemelerden üretilen bu ayakkabı adımlarınızı rahatlatacak şekilde tasarlanmış. Özel Cloudfoam teknolojisi sayesinde her adımda ayağınıza mükemmel bir yastıklama sağlar ve uzun süreli kullanımlarda bile konforu korur. Ayakkabının hafif ve nefes alabilir yapısı uzun süreli aktivitelerde hava dolaşımını sağlayarak ayaklarınızın nefes almasını sağlar. Ayrıca dayanıklı dış tabanı sayesinde her çeşit zeminde üstün performans sunar ve kaymaları engeller.

Kullanıcı yorumları

  • "Ayakkabı çok güzel ama dar kalıp mutlaka 1 numara büyük alınmalı."

  • "Normalde 38 numara giyiyorum ama bunu yorumlara bakarak 38 2/3 numara aldım. İyi ki de öyle yapmışım, yoksa küçük gelecekmiş. Ürün rahat, yerden yükseklik hissi güzel. Ayakkabının altı açık pembe. Arkasındaki renkli kısım sedefli gibi parlak. Bağcıkların altındaki kısımdaki logo simli. İpleri dandik duruyor biraz. Hava alan bir yapısı var. Genel olarak beğendim."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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