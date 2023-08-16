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Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

16.08.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığınız her adımda hafiflemenizi sağlayacak, konforu ve tarzı bir arada sunan Crocs terlikler Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında kaçırılmayacak bir indirim başladı. Yediden yetmişe herkesin gözdesi Crocs terliklerin üstün kalitesiyle ve konforuyla tanışmak isterseniz bu fırsatı kaçırmamalısınız. İşte detaylar!

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Çocuğu, yaşlısı, genci yediden yetmişe herkesin ayağında görmeye alışık olduğumuz Crocslar son yılların en popüler terlik modelleri arasında yer alıyor. Crocs terliklerin birçok kişi tarafından tercih edilmesinin sebebi ultra konfor sunması! Moda dünyasına özgün tasarımıyla yeni bir soluk getiren Crocs terlikler rahatlık sunmasının yanında geniş renk skalası ve model seçeneği sayesinde de tarzınızı yansıtmanızı sağlıyor. Siz de adımlarınıza özgürlük getirecek bir Crocs'a sahip olmak istiyorsanız, Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında %35 indirimle satışa sunulan Crocs modellerine mutlaka göz atmalısınız!

Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamındaki fırsatları görmek için buraya tıklayın.

1. Crocs Bayaband Clog Su Ayakkabısı, Unisex

Adsız tasarım - 2023-08-16T142203.894

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayağıma tam oldu harika."

  • "Yaz aylarının kurtarıcısı. Gerçekten çok rahat."
Ürünü İncele

2. Crocs Baya Terlik, Unisex

Adsız tasarım - 2023-08-16T143707.625

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hayatımın en rahat terliği! Hem evde kullanıyorum hem de dışarıda. Her adımda ayağımı saran tasarımı sayesinde konfordan ödün vermiyorum."

  • "Tam bir stil ve rahatlık ikilisi. İnanılmaz hafif ve ayaklarıma mükemmel bir şekilde oturuyor."
Ürünü İncele

3. Crocs Classic Platform Terlik, Kadın

Adsız tasarım - 2023-08-16T143058.626

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kalitesi tartışılmaz. Bildiğimiz, kullandığımız ürün.

  • "Eşim için aldım. Gayet güzel. Numarası uydu, orijinal ürün. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

4. Crocs Classic Vacay Vibes Clog, Unisex

Adsız tasarım - 2023-08-16T143446.489

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aşırı rahat. Budur. Kesinlikle alın."

  • "Çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Hep almak istiyordum, iyi ki almışım."
Ürünü İncele

5. Crocs Classic Glitter Clog Terlik, Unisex

Adsız tasarım - 2023-08-16T142755.149

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hastanede pediatri hemşiresiyim ve bu iş için mükemmel. Her giydiğimde bir sürü iltifat, çocuklardan ve ailelerinden, alıyorum. Günümün tamamımı hareket halinde geçiriyorum ona rağmen harika performans çıkarıyor. Kolay siliniyor, her vardiyadan sonra sabun ve suyla fırçalıyorum. Süper rahatlar; ayaklarımı asla acıtmıyor."

  • "Işıltılı şeyleri seviyorsanız alacağınız Crocs kesinlikle bu olmalı. Çok tatlı ve şık."
Ürünü İncele

Crocs Classic All Terrain Clog Ayakkabı, Unisex

Adsız tasarım - 2023-08-16T142325.583

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi, rahatsız etmiyor. Ayağım 42 giydikten sonra 42-43 aldım."

  • "Crocs ismi yeter. Her zaman yüksek kalite, çağdaş tasarımlar ve ayak dostu. Satın almaya değer."
Ürünü İncele

7. Crocs Bayaband Sport Band Clog Ayakkabı, Unisex

Adsız tasarım - 2023-08-16T142542.522

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat. Yan şerit detayları çok hoşuma gitti."

  • "Crocs diğer adı konfor kesinlikle. Bayıldım rahatlığına, dedikleri kadar varmış."
Ürünü İncele

8. Crocs Classic All Terrain Marbled Clog Terlik, Unisex

Adsız tasarım - 2023-08-16T143241.689

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hafif ve rahat. Kavrama da harika."

  • "Ayarlanabilir kayışı sayesinde numarasında oynama yapabiliyorsunuz. Dar ya da büyük gelme ihtimali aza indi, tam numaranızı alın ve istediğiniz gibi ayarlayın. Onları seviyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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