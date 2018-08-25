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Lyon rahat kazandı

FRANSA HABERLERİ  | 25.08.2018 10:43 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Olympique Lyon evinde Strasbourg'u Terrier ve Traore'nin golleriyle 2-0 yendi.

Lyon rahat kazandı

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Olympique Lyon, Strasbourg engelini 2-0'la geçti.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo, 90 dakika oyunda kalırken; eski Galatasaraylı Jason Denayer yedek kulübesinde oturdu. Strasbourg forması giyen bir başka eski Galatasaraylı Lionel Carole 90 dakika sahada kaldı.

Zorlu maçta ev sahibi ekip Martin Terrier'in 42. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Geçen sezonu Strasbourg'da kiralık geçiren Terrier, cezasahası sol içinde güzel bir plase vuruşla ağları havalandırdı; ancak kaydettiği gol sonrası sevinmedi.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 64'te Bertrand Traore sahneye çıktı. Memphis Depay'ın asistinde cezasahası sağ içinde topla buluşan Traore, iki oyuncuyu şık çalımlarla geçerek topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti.

Lyon, bu sonucun ardından puanını 6 yaptı, Strasbourg ise 4 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lyon - Strasbourg Martin Terrier Bertrand Traore

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