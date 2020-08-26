Lyon’dan Altay’a Cenk Özkacar teşekkürü

Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, Olympique Lyon'a transfer olarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Altay’ın, 'siyah inci' lakaplı efsane futbolcusu Vahap Özaltay’ın ardından tam 88 yıl sonra siyah-beyazlı takımdan direkt Avrupa'ya giden ikinci futbolcu olan Cenk, ilk günden Fransız ekibinin büyük beğenisini topladı.

CENK'E ÖVGÜ ALTAY'A TEŞEKKÜR

Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou, Cenk Özkacar’ı, "Avrupa'da çok sayıda kaliteli Türk savunma oyuncusu var. Türk savunma oyuncularında doğal bir kuvvet var. Bunu kaliteyle birleştirdiklerinde dünyanın en iyi savunmacıları arasına girebiliyorlar. Scout ekibimiz, uzak lokasyondaki genç bir futbolcuyu gözden kaçırmayarak iyi bir iş çıkardı. Sol ayaklı stoper zor bulunuyor. Cenk savunmada etkili, top uzaklaştırmada başarılı ve iyi bir sol ayak" sözleriyle överken, Fransız kulübü Cenk Özkacar transferi sürecindeki yardımı nedeniyle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok’a da teşekkür yazısı yolladı.

MEKTUPTA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Sevgili Hilmi Bozok; Olympique Lyon, kulübünüz Altay ile size futbolcu Cenk Özkacar transferindeki büyük iş birliğiniz için özellikle teşekkür eder. Anlaşma sürecinde görüşmelerimizin kalitesi ve sağlanan iyi ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Cenk Özkacar'ın, Lyon ile bu yeni hikayede başarıya ulaşmasını umuyoruz. 2020/2021 sezonu için size en iyi dileklerimizi sunup, tekrar teşekkür ederiz. Saygılarımızla."