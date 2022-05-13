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Lyon'dan Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu teklifi!

13.05.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpik Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a ilk teklifini sundu. Fransızlar'ın teklifini ucuz bulan sarı-kırmızılılar masadan kalktı.

Lyon'dan Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu teklifi!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fransız kulübü Olimpik Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

EN AZ 27 MİLYON EURO

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Fransa'dan BUT'un haberine göre; Lyon, bu sezon defalarca kez izlediği ve hatta İstanbul'a kadar geldiği Kerem Aktürkoğlu için masaya oturdu. Lyon'un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 27 milyon euro'dan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME ÇOK YAKINDA

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Lyonlu yetkililer, bu ilk görüşmenin ardından beklemeye geçti ancak ikinci hamle için daha fazla beklememe kararı aldı. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyeti, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem'in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.

21 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

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Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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