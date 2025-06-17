Lyon'un yükselen yıldızı Malick Fofana Avrupa devlerini peşine taktı! Liverpool ve Manchester United kıyasıya yarışta…

Premier Lig'in iki devi Liverpool ve Manchester United, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana ile ilgileniyor. Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre Liverpool, 20 yaşındaki kanat oyuncusunun temsilcileriyle temasa geçti. Mohamed Salah’ın emekli olma ihtimaline karşı tüm ihtimalleri değerlendiren Liverpool, Malick Fofana’nın potansiyeline inanıyor.

TALİPLERİ FAZLA

Manchester United ve Nottingham Forest da süreci yakından takip ediyor. Kırmızı şeytanların teknik direktörü Ruben Amorim’in oyuncuyu takip ettiği ve çok beğendiği öğrenildi.

LYON 50 MİLYON EURO BEKLİYOR…

Lyon'un, geçen sezon 29 Ligue 1 maçında 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen Belçikalı oyuncu için en az 50 milyon avro bonservis beklediği bildiriliyor. Kulübe henüz ulaşmış resmi bir teklif olmasa da İngiliz kulüplerinin hamlelerinin an meselesi olduğu bildirildi.