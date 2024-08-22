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  4. Lyon yönetiminden ilginç karar! Tüm takımı satış listesine koydular! Nedeni, verilen sözün tutulamaması...

Lyon yönetiminden ilginç karar! Tüm takımı satış listesine koydular! Nedeni, verilen sözün tutulamaması...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.08.2024 19:56
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Lyon yönetimi, Fransa'daki profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını izlemekten ve denetlemekten sorumlu kuruluşa toplam 100 milyon Euroluk satış sözü vermişti. Bu rakamı tutturamayan Fransız devinden ilginç bir hamle geldi.

Lyon yönetiminden ilginç karar! Tüm takımı satış listesine koydular! Nedeni, verilen sözün tutulamaması...

Lyon yönetimi, yaz transfer döneminin başında DNCG'ye toplam 100 milyon euroluk satış sözü vermişti. Bu rakam tutmayınca yönetim tüm takımı satmaya karar verdi.

KULÜBÜN TAMAMI SATIŞ LİSTESİNDE

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Lyon kadrosunun neredeyse tamamı, kulüp yönetimi tarafından satış listesine kondu. L'Equipe'te yer alan haberin ardından tüm Avrupa takımları Lyon'dan oyuncu transfer edebilmek için sıraya girdi.

UYGUN FİYATA GİDECEKLER

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100 milyon Euroluk satış limitini tutturmak için oyuncuları bir an evvel elinden çıkartmak isteyen Lyon yönetimi, gelen teklifleri hemen değerlendirecek. 100 milyon Euro tutarına ulaşılamaması durumunda puan silme ve küme düşürme cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

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