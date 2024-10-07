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M ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce M harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
06.10.2024 19:56
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Alfabemizi meydana getiren harfler sayesinde binlerce kelime ortaya çıkmaktadır. Bu kelimeler, dilimizin zenginleşmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Alfabemizde bulunan harflerden biri sessiz harf olarak da tanımlanan M harfidir. M harfinin başta olduğu birçok Türkçe ve İngilizce sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerin bazısı uzun, bazısı kısa olabilmektedir. Peki, M ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce M harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

M ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce M harfi ile başlayan kelimeler

M harfi, alfabemizin 16. sırasında konumlanan sessiz bir harf olarak karşımıza çıkmaktadır. L harfinden sonra, N harfinden önce gelen bu harf, ayrıca yumuşak ünsüz kategorisi bünyesinde yer almaktadır. M ile başlayan kelimeler, sayı yönünden incelendiği zaman 3 binin üzerindedir. Türkçemizde bu harfle başlayan sözcüklerin yanı sıra İngilizce dilinde de M harfiyle başlayan pek çok farklı sözcük mevcuttur.

M ile başlayan kelimeler nelerdir?

M harfi ile başlayan Türkçe kelimeler, özellikle okuma yazmaya yeni başlayanlar için önemlidir. Türk alfabesinin 16. sırasında bulunan M harfi, ünsüz niteliği taşıyan harfler arasındadır. Ünsüz yani sessiz olarak belirtilen harflerin kendilerine has birtakım özellikleri vardır. Ünsüzler, yumuşak ve sert olmak üzere 2 farklı sınıfa ayrılır. Bu durum, harfin sonuna gelen eklere göre farklılık gösterebilmektedir. M harfi yumuşak sessiz harfler grubu içerisinde bulunmaktadır. M harfi ile başlayan kelimeler sayı olarak fazla olduğundan hepsinin akılda kalması kolay olmayabilmektedir. Bu bağlamda M ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

  • M ile başlayan 4 harfli kelimeler: Maaş, masa, maço, marş, mavi, mani, maya, mars, mega, mide, mazi, moda, menü, mini, misk, morg, mola, müze, mana, meşe gibi.

  • M ile başlayan 5 harfli kelimeler: Madem, maddi, macun, madam, maden, makas, malum, mabet, malak, manav, mühim, müzik, muzur, motif, müdür, mizaç, miras, misil, midye, mezun gibi.

  • M ile başlayan 6 harfli kelimeler: Mağlup, maaile, madeni, mahcup, mahşer, mağaza, mahpus, mağara, maksat, mahlûk, makine, maliye, makbuz, manyak, mangal, manevi, mantar, masraf, mutsuz, mutfak gibi.

M ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

İngiliz alfabesi toplamda 26 harften meydana gelmektedir. Bu harflerden biri, Türkçemizde olduğu gibi M harfidir. M harfi ile başlayan İngilizce kelimeler, sayı yönünden bakıldığında, 15 binin üzerinde seyretmektedir. Türkçemize nazaran bu harf ile başlayan çok fazla sözcük vardır. M harfi İngilizce dilinde “em” olarak okunmaktadır. Bu harfin gerek okunuşu gerekse yazılış biçimi, Türkçemizde olduğu gibi birbirinden farklıdır. M ile başlayan İngilizce sözcükleri öğrenirken çoğunlukla en az harften oluşan ve sık kullanılan kelimeler tercih edilmektedir. Bu bağlamda M ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve anlamları şu şekildedir:

  • Man: Adam
  • Many: Birçok
  • Money: Para
  • Male: Erkek
  • May: Mayıs ayı
  • Me: Ben
  • Meat: Et
  • Mental: Zihinsel
  • Member: Üye
  • Menu: Menü
  • Middle: Orta
  • Merry: Neşeli
  • Milk: Süt
  • Mountain: Dağ
  • Month: Ay
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Anahtar Kelimeler:
İngilizce türkçe sözlük
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