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Mabel Matiz, Bursa'da konser verdi

10.10.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mabel Matiz, Bursa'da konser verdi

Şarkıcı Mabel Matiz, Bursa'da sahne aldı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Mabel Matiz, "Öyle Kolaysa", "Sarmaşık", "Gel" ve "Mendilimde Kırmızın Var" gibi sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Konserin sonunda Mabel Matiz, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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