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Mabel Matiz klibine gelen tepkilerin ardından suskunluğunu bozdu! "Ağlıyorum..."

04.07.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mabel Matiz'in yeni şarkısı Karakol, dün akşam klibiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Ancak Matiz'in klipte LGBT vurgusu yapması sosyal medyada tepki çekti. Klip övgüler kadar tepki de çekti. Ünlü şarkıcı, gelen desteklerin ardından yaptığı açıklamada, "Ağlıyorum ama sevinçten... Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, 'Karakol’u böyle güzel böyle içten sarıp, kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim. Daha çok hikayelerimiz var anlatacak..." dedi.

Mabel Matiz klibine gelen tepkilerin ardından suskunluğunu bozdu! "Ağlıyorum..."

Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli 'Karakol' dün akşam yayınlandı. İki erkeğin yakınlaşmasının anlatıldığı klip kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KLİBİNDEKİ SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

Klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi. Söz ve müziğin Mabel Matiz'e ait olduğu klipte LGBT vurgusu yapıldı. İki erkeğin hikayesi üzerinden çekilen klipte eşçincellik göndermesi izleyicilerin tepkisini çekti.

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'KARAKOL' SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Klipteki LGBT vurgusu dinleyicileri ikiye böldü. Şarkıcı, tartışmaların ardından '#HaddinibilMabelMatiz' hashtag'i ile Twitter'da TT (Trend Topic) oldu ve çok konuşulanlar arasına girdi.

Bazı kullanıcılar tepkisini dile getirirken, Sıla, Gülşen, Hazal Kaya, Berna Laçin ve Demet Sağıroğlu gibi isimler ise meslektaşlarını destekledi.

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MABEL MATİZ'DEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Mabel Matiz ise suskunluğunu bozdu. Klipten bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Matiz, gönderisine şu notu düştü:

Ağlıyorum ama sevinçten... Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, 'Karakol’u böyle güzel böyle içten sarıp, kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim. Daha çok hikayelerimiz var anlatacak...

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İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda müziğimde yer buldu; bundan sonra da yer bulmaya devam edecek. Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam... Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır..

Aysel’in yazdığı, Sezen’in de söylediği gibi; 'Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim...'
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DESTEK MESAJI YAĞDI

Ayrıca Mabel Matiz'in 'Karakol' adlı şarkısı YouTube'da Trend Videolar Listesi'nde 1 numaraya yükseldi ve bu kez '#MabelMatizinYanındayım' hashtag'i Twitter'da TT oldu.

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