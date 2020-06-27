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Mabel Matiz sorusu TYT'ye damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

YKS'nin ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Sınavda, Mabel Matiz'in Maya albümü soru olarak öğrencilerin karşısına çıktı.

Mabel Matiz sorusu TYT'ye damga vurdu

Üniversite sınavı YKS’nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi (TYT) sona erdi. Gözler 2020 TYT soru ve cevaplarına çevrilmişken sınav sonrası TYT Türkçe testindeki bir soru sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyadaki yorumlar sonrası yediden yetmiş yediye herkes “TYT Türkçe testi Mabel Matiz sorusu neydi?” sorusuna cevap arıyor.

Esas itibariyle TYT Türkçe testinde Mabel Matiz doğrudan konu alınmadı. Sadece Mabel Matiz’in “Fırtınadayım” şarkısının bir sözüne yer verilerek ne ifade ettiği soruldu. Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre, TYT Türkçe testinde “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” şeklinde bir soru soruldu.

Soruda geçen “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz’in “Fırtınadayım” şarkısında yer alıyor.


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