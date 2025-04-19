Maç anlattıktan sonra kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan geri döndü!

Yaklaşık 3 ay ekranlardan uzak kalan deneyimli spiker, bugün ilk kez TRTSPOR ekranlarına farklı bir heyecanla çıktı.

ÜÇ AY SONRA İLK YAYIN

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşmayı anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından görevine geri döndü. Arıkan’ın sağlığına kavuşarak yeniden mikrofon başına geçmesi sevenlerini sevindirdi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Arıkan, 'Heyecanlıyım. Şükürle karışık, teşekkürler karışık tatlı bir heyecan yaşıyorum. Allaha binlerce kez şükrediyorum. İzleyicilerimize, takımlarımıza, taraftarlarımıza, spor severlere, TRT ailesine, aileme ve arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin yardım ve duasının etkisi çok fazla. Ve tabi ki doktorlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.