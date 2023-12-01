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Maç bitti, ortalık karıştı! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci bir taraftarın üstüne yürüdü, stat güvenliği araya girdi

01.12.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olması büyük şaşkınlık yaratırken, alınan bu şok skorun ardından maç sonu yaşananlar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından oldukça üzgün ve gergin olduğu görülen İrfan Can Kahveci'nin bir taraftarın üzerine yürüdüğü görüntüler kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında karşılaştığı Nordsjaelland karşısında yediği 6 golle büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de moraller hayli bozulurken karşılaşmanın yankıları da sürüyor.

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI

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6-1'lik skorla sonuçlanan mücadelede son düdüğün çalmasıyla büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçeli futbolcular adeta yıkılırken, milli futbolcu İrfan Can Kahveci, son düdüğün ardından tribünlerle tartışma yaşadı.

STAT GÜVENLİĞİ ARAYA GİRDİ

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Tribünlerin üstüne yürüdüğü görülen Kahveci'yi stat güvenliği ve takım arkadaşları sakinleştirmekte zorlanırken, o anlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

İŞTE O ANLAR...

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Canlı Skor


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