Maç esnasında Fatih Terim'i sinirlendiren olay

Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında Galatasaray Kulübesi'nin arkasında bulunan bir taraftar, teknik direktör Fatih Terim'i bir hayli kızdırdı. Bu taraftarın, "Yasin'i niye oyuna aldın" şeklindeki bağrışı üzerine tecrübeli hocanın tribüne dönerek sinirlendiği gözlendi. Diğer taraftarların tepki gösterdiği bu kişiyi güvenlik güçleri stat dışına çıkardı.
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