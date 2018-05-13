SPOR

Maç esnasında Fatih Terim'i sinirlendiren olay

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığı karşılaşmada teknik direktör Fatih Terim'e seslenen bir taraftar, 'Yasin'i niye oyun aldın?' diyerek tepki verince olanlar oldu.

Maç esnasında Fatih Terim'i sinirlendiren olay

Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında Galatasaray Kulübesi'nin arkasında bulunan bir taraftar, teknik direktör Fatih Terim'i bir hayli kızdırdı. Bu taraftarın, "Yasin'i niye oyuna aldın" şeklindeki bağrışı üzerine tecrübeli hocanın tribüne dönerek sinirlendiği gözlendi. Diğer taraftarların tepki gösterdiği bu kişiyi güvenlik güçleri stat dışına çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig fatih terim

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
113 senelik MUHTEŞEM TARİHİ, kimsenin yanına bile yaklaşamadığı SAYISIZ BAŞARILARI, müzesinde rakiplerinin 2 KATI KUPASI OLAN, Türk sporunda İLK VE TEKLERİN TAKIMI, var olduğundan beri Türk olmayan takımları EN ÇOK YENEN TÜRK TAKIMI, Ülkesinin MEDAR-I İFTiHARI, UEFA ve SÜPER KUPA SAHİBİ, DÜNYA’NIN EN BÜYÜK TARAFTAR OLUŞUMU ultrAslan’ın GURURU, 1481’den beri KÜLTÜRÜN SİMGESİ, 1905’den beri SPORUN BEŞİĞİ ANLI, ŞANLI GALATASARAY!
bu yedek klubeleri civarına önlem alınması şart, densiz tahriklerin haddi hesabı yok
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