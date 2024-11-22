Maç kadrosuna alınmamıştı... Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli'den Anderson Talisca itirafı!

Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, El-Kadisiyah karşı mağlup oldukları mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, basın toplantısında Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Anderson Talisca'ya da ayrı parantez açtı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Son günlerde adı ciddi bir şekilde Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca, kas yaralanması sebebiyle bugünkü maçın kadrosunda yer almamıştı.

İşte Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin açıklamaları;

''TALISCA'YI ÇOK ARADIK''

Mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Pioli, Talisca'nın olmamasıyla alakalı ''Bugünkü mağlubiyette ve hücumda Talisca'nın yokluğu da bizi etkiledi. Talisca'yı çok aradık'' ifadelerini kullandı.

''BİR KİŞİYİ SUÇLAMIYORUZ''

Alınan mağlubiyetten kaynaklı kimseyi suçlamadığını aktaran İtalyan çalıştırıcı, ''Biz bütün halinde bir takımız. Sorunu bölüşmüyoruz. Birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyoruz. Kayıplardan dolayı belirli bir kişiyi suçlamıyoruz'' şeklinde konuştu.