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Maç kadrosuna alınmamıştı... Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli'den Anderson Talisca itirafı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.11.2024 23:39
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 11. haftasında Al-Nassr ile El-Kadisiyah karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun kaydettiği golle öne geçen Al-Nassr, kalesinde gördüğü 2 gole engel olamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Maç kadrosuna alınmamıştı... Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli'den Anderson Talisca itirafı!

Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, El-Kadisiyah karşı mağlup oldukları mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, basın toplantısında Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Anderson Talisca'ya da ayrı parantez açtı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

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Son günlerde adı ciddi bir şekilde Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca, kas yaralanması sebebiyle bugünkü maçın kadrosunda yer almamıştı.

İşte Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin açıklamaları;

''TALISCA'YI ÇOK ARADIK''

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Mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Pioli, Talisca'nın olmamasıyla alakalı ''Bugünkü mağlubiyette ve hücumda Talisca'nın yokluğu da bizi etkiledi. Talisca'yı çok aradık'' ifadelerini kullandı.

''BİR KİŞİYİ SUÇLAMIYORUZ''

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Alınan mağlubiyetten kaynaklı kimseyi suçlamadığını aktaran İtalyan çalıştırıcı, ''Biz bütün halinde bir takımız. Sorunu bölüşmüyoruz. Birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyoruz. Kayıplardan dolayı belirli bir kişiyi suçlamıyoruz'' şeklinde konuştu.

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Süper Lig Suudi Arabistan Anderson Talisca fenerbahçe
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