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Maç öncesi duygusal anlar! Fenerbahçe hazırlık maçında karşılaştığı Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti

18.02.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası liglere verilen arada gerçekleştirilen hazırlık mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla Sarı-Lacivertliler olurken, maç öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu. İşte detaylar...

Maç öncesi duygusal anlar! Fenerbahçe hazırlık maçında karşılaştığı Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrası Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Can Bartu Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. 6 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 4-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli ekibin golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun'dan gelirken, Fatih Karagümrük'ün gollerini Mbaye Diagne ile Otabek Shukurov kaydetti.

MAÇ ÖNCESİ DUYGUSAL ANLAR

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Mücadele öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, duygusal anlar yaşandı.

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