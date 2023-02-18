Maç öncesi duygusal anlar! Fenerbahçe hazırlık maçında karşılaştığı Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrası Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Can Bartu Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. 6 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 4-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli ekibin golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun'dan gelirken, Fatih Karagümrük'ün gollerini Mbaye Diagne ile Otabek Shukurov kaydetti.

MAÇ ÖNCESİ DUYGUSAL ANLAR

Mücadele öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, duygusal anlar yaşandı.

