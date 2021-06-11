Maç öncesi İtalyan kızları - Türk kızları kapışması

Sosyal medyada bir İtalyan vatandaşın yaptığı paylaşım gündem olmadı.

Paylaşımında seksi bir İtalyan kadını ve bakımsız bir Türk kadını paylaşan kullanıcı, Türk ve İtalyan kızları kıyaslaması yapınca Twitter'da tartışma başladı.

Bu paylaşıma tepki gösteren Twitter kullanıcıları, birbirinden güzel Türk kızlarını paylaşarak, iki ülke arasındaki yarışı erken başlattı.

Pek çok kullanıcı da İtalya'da geniş hayran kitlesi olan ve İtalya'nın meşhur sunucusu Diletta Leotta, olan ilişkisini örnek verdi.

Bazı kullanıcılar da İtalyan makarnasını kırarak esprili paylaşım yaparken, bazısı da iki ülkenin lideri arasından kıyaslama yaptı.





