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MAÇ ÖZETİ | Akhisarspor 2 - 4 Bursaspor (Spor Toto Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

Bursaspor, Akhisarspor deplasmanında 2-0 geri düştüğü maçtan 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip Elvis Manu ve Onur Ayık'ın golleriyle 2-0 öne geçti. 28. dakikada oyuna giren Umut Nayir maçın kaderini değiştirdi. Umut attığı 2 golle skoru 2-2 yaptı; 85'te Latovlevici Bursaspor'u 3-2 öne geçirdi. Son sözü 90+4'te Ramazan Keskin söyledi.

MAÇ ÖZETİ | Akhisarspor 2 - 4 Bursaspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor, taraftarı önünde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı.

Bursaspor'un gollerini ise 45+1. dakikada ve 65. dakikada Umut Nayir, 85. dakikada Iasmin Latovlevici ve 90+4. dakikada Ramazan Keskin attı. Akhisarspor'un gollerini 8. dakikada Elvis Manu ve 39. dakikada Onur Ayık kaydetti.

Bu sonucun ardından Bursaspor, Süper Lig'de puanını 16'ya çıkarırken, Akhisarspor 12 puanda kaldı.

Akhisarspor, gelecek hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise gelecek hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor akhisarspor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vagner love yerine umut nayiri itelemek bu sezonun en büyük transfer hatası olmuştur.
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