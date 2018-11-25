MAÇ ÖZETİ | Akhisarspor 2 - 4 Bursaspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor, taraftarı önünde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı.

Bursaspor'un gollerini ise 45+1. dakikada ve 65. dakikada Umut Nayir, 85. dakikada Iasmin Latovlevici ve 90+4. dakikada Ramazan Keskin attı. Akhisarspor'un gollerini 8. dakikada Elvis Manu ve 39. dakikada Onur Ayık kaydetti.

Bu sonucun ardından Bursaspor, Süper Lig'de puanını 16'ya çıkarırken, Akhisarspor 12 puanda kaldı.

Akhisarspor, gelecek hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise gelecek hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

