SPOR

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.08.2018 20:58 | Son Güncelleme

Ankaragücü - Galatasaray maçıyla Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı. Ankara'da oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçında gülen taraf, konuk ekip Galatasaray oldu. Son şampiyon olarak sahaya çıkan Galatasaray, 1-0 geri düşmesine karşın geri döndü ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Ankaragücü - Galatasaray maçının özeti ve tüm ayrıntıları haberimizde...

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk 3 puanını, son şampiyon Galatasaray aldı. Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 1-0 geri düşmesine karşın geri dönmeyi bildi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. İşte Ankaragücü - Galatasaray maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti...

Galatasaray'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikada Serdar Aziz, 30. dakikada kendi kalesine Kone ve 90+2. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.

Ankaragücü'nün golünü 6. dakikada El Kabir attı. Bu aynı zamanda Spor Toto Süper Lig 2018/2019 sezonunun ilk golü oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

ccc

İşte Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri;

Ankaragücü: Hopf, Pinto, Kone, Yalçın, Erdem, Arif, Faty, Mokhtar, Bifouma, İlhan, El Kabir

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Sinan, Rodrigues, Eren Derdiyok

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında MKE Ankaragücü, son şampiyon Galatasaray'ı konuk etti.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

İki takım otobüsünün de trafiğe takılıp stada geç ulaşmaları nedeniyle müsabaka, 12 dakika geç başladı.

MKE Ankaragücü 2 bin 311 gün sonra Süper Lig'de

MKE Ankaragücü, 6 sezon aradan sonra yeniden yer aldığı Süper Lig'de ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Süper Lig hasretini 2 bin 311 gün sonra dindiren sarı-lacivertliler, yenilenmiş kadrosuyla Osmanlı Stadı'ndaki ilk maçta taraftarlarına "Merhaba" dedi.

Başkent ekibi, sahaya geçen sezona göre 8 yeni oyuncuyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde Erdem Özgenç, Arif Morkaya ve İlhan Parlak dışındaki tüm oyuncular, Süper Lig'e yükselmenin ardından takımın kadrosuna katıldı.

MKE Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Alihan Kubalas ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

Taraflar, Süper Lig'de en son başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, Ankara'da müsabakada başkent ekibini 3-0 mağlup etmişti.

İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Tüm Takımlarımıza Başarılar Dileriz" yazılı pankartla çıktı.

Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Akhisarspor maçında görev verdiği Martin Linnes, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i yedek kulübesinde oturttu.

Bu oyuncuların Mariano Filho, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ilk 11'de görev yaptı.

Tribünler büyük bölümü doldu

MKE Ankaragücü taraftarları, ligin ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.

Galatasaray taraftarları ise Osmanlı Stadı'nda kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamen doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 2: Galatasaray'ın hafif sol çaprazdan, kaleye uzak bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Eren Derdiyok doğrudan kaleyi denedi. Top farklı şekilde üstten auta gitti.
Dakika 7: Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Moukhtar, nefis bir hareketle döndü ve araya aynı güzellikte bir pas bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan El Kabir yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.
Dakika 15: Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
Dakika 15: Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
Dakika 16: Galatasaray'ın bu kez hafif sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Maicon çok iyi vurdu, dönerek giden top yan ağlarda kaldı.
Dakika 20: Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maicon kafayla indirdi, Serdar Aziz'in volesinde savunmaya çarpan top bu kez ters taraftan kornere çıktı.
Dakika 21: Galatasaray golü yine duran toptan buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maicon bu kez arkaya aşırdı, Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti.
Dakika 25: Galatasaray çok etkili geldi. Rodrigues'ten pası alan Sinan Gümüş altı pasın dışında vuruş açısı aradı, bu sırada savunma araya girmek isterken top kaleye yöneldi. Hopf son anda ayağıyla çıkardı, devamında Maicon'un şutu üstten auta gitti.
Dakika 30: Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Mariano ortaladı, ceza alanında boş durumdaki Bakary Kone ters bir kafa vuruşu yaptı ve kendi ağlarını sarstı.
Dakika 34: Sinan'ın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Onyekuru, karşı karşıya pozisyonda sert vurdu top yan ağlarda kaldı.
Dakika 36: Bifouma'nın pasıyla savunma arkasına sarkan El Kabir, karşı karşıya pozisyonda ağları sarstı. Bir süre duraklayan Hakem Ümit Öztürk, VAR'ın da uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

İkinci yarı

Dakika 48: Sağ kanattan hızla ceza alanına giren Onyekuru'nun içeriye yerden çevirdiği topa kale önünde bomboş durumdaki Sinan Gümüş gelişine dokundu, top kaleci Hopf'un üzerine gitti.
Dakika 55: Ankaragücü defansından arkaya atılan topla Bifouma bir anda savunma arkasına sarktı ancak tehlikeyi sezen Muslera ceza alanı dışına kadar çıkarak topu uzaklaştırdı.
Dakika 64: Bifouma ile gelişen atakta topla buluşan El Kabir, pasını Mokhtar'a aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak defanstan sekerek, ceza alanı sağ çaprazında El Kabir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda da top kaleye paralel giderek oyun alanını terk etti.
Dakika 83: Belhanda'nın sert vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Dakika 90+3: Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı kaleci Hopf'un üzerinden aşırtarak ağlara yolladı: 1-3

Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 88 Sedat Ağçay), Bifouma, İlhan Parlak (Dk. 46 Kenan Özer), Mokhtar (Dk. 79 Kehinde), El Kabir
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Rodrigues (Dk. 67 Selçuk İnan), Sinan Gümüş (Dk. 81 Belhanda), Onyekuru (Dk. 84 Feghouli), Eren Derdiyok
Goller: Dk. 7 El Kabir (MKE Ankaragücü), Dk. 21 Serdar Aziz, Dk. 30 Bakary Kone (Kendi kalesine), Dk. 90+2 Eren Derdiyok (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 4 Rodrigues, Dk. 45+2 Fernando (Galatasaray), Dk. 15 Yalçın Ayhan, Dk. 53 Mokhtar (MKE Ankaragücü)

PARTNERKadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı Kadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı
Süper Lig maçları sırasında uygulanacak Periscope yasağı bu akşam başladıSüper Lig maçları sırasında uygulanacak Periscope yasağı bu akşam başladı
Passolig kart sayısının 4 milyona yaklaştığı duyurulduPassolig kart sayısının 4 milyona yaklaştığı duyuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ankaragücü Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

Süper Lig maçları sırasında uygulanacak Periscope yasağı bu akşam başladı

Süper Lig maçları sırasında uygulanacak Periscope yasağı bu akşam başladı

İşte en güzel futbolcu eşleri...

İşte en güzel futbolcu eşleri...

Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 10 yorum
gsli birisi olarak kebapci basan adamla olmaz bu is. terimi istemiyoruzzzz
DAHA NASREDDİN HOCA;TİMUR'UN FİLLERİNİ ŞİKAYET EDECEK,TİMUR'UN KENDİSİNE KEH KEH KEH KEHHHHHHH
Balık iki gol biri duran top diğeri KK.
Türk futbolcu kalmamış herhalde ülkede (hepsi yurt dışında oynuyor olmalı) ????????????????????
KEH KEH KEH KEEEHHHH
Emre akbaba gibi Galatasarayda oynamak icin can atan ve gecen sezon akhisarda hem kanatlarda hem forvette cok guzel futbol oynayan calişkan bir Muğdat var elinde, inatla oynatmiyor ya DELİ OLUYORUM..! super kupa macinda bile o genc cocugu degilde mugdati oyuna alsaydin super kupa bizimdi egolu Fatih Terim!!!
HEVŞEYİN Bİ ZAMANI VAV KRAL....
Bir sonuca bakacağız onunda içine ettiniz..Her gün biraz daha soğutuyorsunuz.devam edin
İŞTE LİG BÖYLE BİŞEY 3-1=+3PUAN KEH KEH KEH KEHHHH
ŞAMMMMMM PİYOOOONNNNNNNNN
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Bu zeminler skandal!

Rıdvan Dilmen: Bu zeminler skandal!

Ankaragücü - Galatasaray maçında Süper Lig'de ilk kez VAR kullanıldı!

Ankaragücü - Galatasaray maçında Süper Lig'de ilk kez VAR kullanıldı!

Ercan Taner 10 yıl sonra ilk kez Süper Lig maçı için mikrofon başına geçti!

Ercan Taner 10 yıl sonra ilk kez Süper Lig maçı için mikrofon başına geçti!

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

Süper Lig maçları sırasında uygulanacak Periscope yasağı bu akşam başladı

Süper Lig maçları sırasında uygulanacak Periscope yasağı bu akşam başladı

Passolig kart sayısının 4 milyona yaklaştığı duyuruldu

Passolig kart sayısının 4 milyona yaklaştığı duyuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.