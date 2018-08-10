MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk 3 puanını, son şampiyon Galatasaray aldı. Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 1-0 geri düşmesine karşın geri dönmeyi bildi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. İşte Ankaragücü - Galatasaray maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti... Galatasaray'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikada Serdar Aziz, 30. dakikada kendi kalesine Kone ve 90+2. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Ankaragücü'nün golünü 6. dakikada El Kabir attı. Bu aynı zamanda Spor Toto Süper Lig 2018/2019 sezonunun ilk golü oldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. İşte Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri; Ankaragücü: Hopf, Pinto, Kone, Yalçın, Erdem, Arif, Faty, Mokhtar, Bifouma, İlhan, El Kabir Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Sinan, Rodrigues, Eren Derdiyok

MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında MKE Ankaragücü, son şampiyon Galatasaray'ı konuk etti. Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. İki takım otobüsünün de trafiğe takılıp stada geç ulaşmaları nedeniyle müsabaka, 12 dakika geç başladı. MKE Ankaragücü 2 bin 311 gün sonra Süper Lig'de MKE Ankaragücü, 6 sezon aradan sonra yeniden yer aldığı Süper Lig'de ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı. Süper Lig hasretini 2 bin 311 gün sonra dindiren sarı-lacivertliler, yenilenmiş kadrosuyla Osmanlı Stadı'ndaki ilk maçta taraftarlarına "Merhaba" dedi. Başkent ekibi, sahaya geçen sezona göre 8 yeni oyuncuyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde Erdem Özgenç, Arif Morkaya ve İlhan Parlak dışındaki tüm oyuncular, Süper Lig'e yükselmenin ardından takımın kadrosuna katıldı. MKE Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Alihan Kubalas ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

Taraflar, Süper Lig'de en son başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, Ankara'da müsabakada başkent ekibini 3-0 mağlup etmişti. İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Tüm Takımlarımıza Başarılar Dileriz" yazılı pankartla çıktı. Galatasaray'da 4 değişiklik Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Akhisarspor maçında görev verdiği Martin Linnes, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i yedek kulübesinde oturttu. Bu oyuncuların Mariano Filho, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ilk 11'de görev yaptı. Tribünler büyük bölümü doldu MKE Ankaragücü taraftarları, ligin ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu. Galatasaray taraftarları ise Osmanlı Stadı'nda kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamen doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR Dakika 2: Galatasaray'ın hafif sol çaprazdan, kaleye uzak bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Eren Derdiyok doğrudan kaleyi denedi. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

Dakika 7: Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Moukhtar, nefis bir hareketle döndü ve araya aynı güzellikte bir pas bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan El Kabir yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Dakika 15: Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

Dakika 15: Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

Dakika 16: Galatasaray'ın bu kez hafif sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Maicon çok iyi vurdu, dönerek giden top yan ağlarda kaldı.

Dakika 20: Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maicon kafayla indirdi, Serdar Aziz'in volesinde savunmaya çarpan top bu kez ters taraftan kornere çıktı.

Dakika 21: Galatasaray golü yine duran toptan buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maicon bu kez arkaya aşırdı, Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti.

Dakika 25: Galatasaray çok etkili geldi. Rodrigues'ten pası alan Sinan Gümüş altı pasın dışında vuruş açısı aradı, bu sırada savunma araya girmek isterken top kaleye yöneldi. Hopf son anda ayağıyla çıkardı, devamında Maicon'un şutu üstten auta gitti.

Dakika 30: Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Mariano ortaladı, ceza alanında boş durumdaki Bakary Kone ters bir kafa vuruşu yaptı ve kendi ağlarını sarstı.

Dakika 34: Sinan'ın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Onyekuru, karşı karşıya pozisyonda sert vurdu top yan ağlarda kaldı.

Dakika 36: Bifouma'nın pasıyla savunma arkasına sarkan El Kabir, karşı karşıya pozisyonda ağları sarstı. Bir süre duraklayan Hakem Ümit Öztürk, VAR'ın da uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.