G.Saray Benfica'yı salladı ama yıkamadı

5. dakikada Grimaldo'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı. 7. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde Cervi'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti. 35. dakikada sol kanatta topla buluşan Seferovic'in ortasında ceza sahasının ortasında rakibinden önce davranan Marcao yatarak ayağıyla topu kornere gönderdi ve önemli bir gol pozisyonunu önledi. 42. dakikada hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası yayının ortasında Pizzi'nin vuruşunda kaleci Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.

Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Galatasaray, Lizbon'da istediği sonucu alamadı ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Benfica ise bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, 85. dakikada Emre Akbaba ile golü buldu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırarak golü geçersiz saydı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Galatasaray ile Benfica, Estadio da Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı İstanbul'da 2-1 kaybeden Galatasaray, Lizbon'da Benfica ile 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

TUGAY KERİMOĞLU'NDAN HARİKA GOL

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşı karşıya gelen Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, Benfica karşısında bu futbolcunun yerine Badou Ndiaye'yi tercih etti.

Sarı kırmızılı takımda UEFA'ya gönderilen listede yer almayan Emre Taşdemir'in yerine Nagatomo, sakatlığı bulunan Martin Linnes'in yerine de Mariano ilk 11'de forma giyen diğer futbolcular oldu.

Galatasaray maça Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne ilk 11'i ile maça başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Yunus Akgün yer aldı.

BENFICA'DA DA 3 DEĞİŞİKLİK

Diğer yandan Benfica takımı ise İstanbul'da oynanan ilk maçtaki ilk 11'e göre 3 futbolcusunu değiştirdi. Portekizli teknik direktör Bruno Lage, defansta Ribeiro ve Corchia'nın yerlerine Grimaldo ve Andre Almeida'yı ilk 11'de oynattı. Ayrıca sakatlığı olan orta saha oyuncusu Salvio'nun yerine de Pizzi sahaya çıktı.

Galatasaray ve Benfica bu maç öncesinde Avrupa kupalarında 4 kez karşılaşırken, bu maçların ilk 2'sini Galatasaray, son 2'sini de Benfica kazandı.

Öte yandan Luz Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

