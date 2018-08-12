MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e Akhisarspor galibiyetiyle başladı. Vodafone Park'ta Akhisarspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak sezonun ilk 3 puanına uzandı. İşte Beşiktaş - Akhisarspor maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti... Beşiktaş, 39. dakikada Pepe, 42. dakikada Ryan Babel ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Akhisarspor, 56. dakikada Yevhen Seleznyov ile farkı 1'e indirdi ancak Beşiktaş mücadeleyi önde kapattı. Beşiktaş, bu sonuçla birlikte lige galibiyetle başlamış oldu. Süper Kupa'nın galibi Akhisarspor ise ilk haftayı puansız kapattı. Beşiktaş, 16 Ağustos Perşembe akşamı LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çıkacak ve ardından 19 Ağustos'ta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Beşiktaş - Akhisarspor maçının 11'leri şöyle; Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Larin Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Aykut Çeviker, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Sissoko, Daniel Larsson, Bilal, Seleznov

MAÇTAN DAKİKALAR 15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Lens'in pasıyla müsait durumda topla buluşan Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa kale önünde Larin vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Larin'in pasıyla kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Medel'in şutunda meşin yuvarlak Akhisarspor savunmasına çarparak direğin yanından kornere çıktı.

35. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasına yükselen Larin'in kafa vuruşunda top auta gitti.

39. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un soldan ortasında topa iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

42. dakikada Beşiktaş 2. golü buldu. Sağ kanatta Gökhan Gönül'ün pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Lens'in ortasında Babel topu filelere gönderdi: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı 53. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Manu’nun içeri çevirdiği topa kale önünde Seleznyov dokunamadı. Meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.

56. dakikada Necip’in hatalı pasında topla buluşan Seleznyov'un kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top ağlara gitti. 2-1

62. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün ortasında arka direkte Babel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

63. dakikada Seleznyov’un topuk pasıyla topla buluşan Manu’nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Roco’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Bilal Kısa’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Sissoko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87. dakikada Caner’in sol taraftan kullandığı kornerde kale önünde Roco’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

90+2. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Love'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Fatih çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Serkan Çimen xx

Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx, Pepe xxx, Caner xx, Medel xxx, Tolgay xx (Roco dk. 73 x), Babel xx, Lens xxx (Adriano dk. 78 ?), Oğuzhan xx, Larin x (Love dk. 63 x)

Akhisarspor: Fatih xx, Vrsjevic xx, Mustafa Yumlu xx, Caner Osmanpaşa xx, Miquel Lopes xx, Sissoko xx, Aykut Çeviker xx (Manu dk. 46 x), Ömer xx, Larrson xx (Barbosa dk. 68 x), Bilal xx, Seleznyov xx

Goller: Pepe (dk. 39), Babel (dk. 42) (Beşiktaş) Seleznyov (dk. 56) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ömer Bayram, Fatih, Lopes, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic, Mustafa Yumlu (Akhisarspor) Medel, Necip, Caner (Beşiktaş) MAÇTAN NOTLAR Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ilk haftasında Akhisarspor'u ağırlarken, kadroda değişiklik olmadı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz ile oynanan ilk maçın 11'ini Akhisarspor karşılaşmasında bozmadı. Beşiktaş'ta Avrupa kupasındaki maçlarda olduğu gibi kalede Tolga Zengin görev aldı. Siyah-beyazlı takımın savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Pepe, Necip Uysal ve Caner Erkin'den oluşurken, bu oyuncuların önünde Gary Medel ile Tolgay Arslan şans buldu.

Akhisarspor karşısında orta sahada Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Ryan Babel oynadı. Siyah-beyazlı ekipte forvet hattında ise Cyle Larin yer aldı. Tolga Zengin, 496 gün sonra Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, 496 gün sonra Süper Lig'deki bir maçta şans buldu. Geride kalan iki sezonda siyah-beyazlı takımın eski kalecisi Fabricio Ramirez'in yedeği durumunda kalan Tolga, ligde son olarak 2016-2017 sezonunun 26. haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev almıştı. Beşiktaş, 2 Nisan 2017'de oynanan bu karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Adriano ve Gökhan Töre yedekler arasında Beşiktaş'ta LASK Linz mücadelesinde kadroda yer almayan Adriano Correia ile Gökhan Töre, Akhisarspor maçına yedek başladı. Adriano, Avusturya ekibine karşı sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Şenol Güneş, Gökhan Töre'yi de kadroya almamıştı. Vida ve Hutchinson yine yok Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ile Atiba Hutchinson kadroda yer bulamadı. Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın da şans bulamayan oyunculardan oldu.