MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçını kayıp geçti! Sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depoladı. İşte Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçının tüm detayları... SPOR TOTO SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lık skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Portekizli stoper Pepe attı. Pepe bu golle birlikte bu sezon 5 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı. İkinci yarıda oyuna giren Hollandalı yıldız Ryan Babel, 81. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Malatyaspor, 89. dakikada Guilherme ile farkı 1'e indirdi ancak bu golün ardından eşitlik sayısı gelmeyince kazanan ev sahibi Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta Gary Medel, 56 ve 74. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor 7 puanda kaldı.

Beşiktaş, 20 Eylül'de Sarpsborg ile UEFA Avrupa Ligi'ne çıktıktan sonra 24 Eylül Pazartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise gelecek hafta sahasında Rizespor'u ağırlayacak. BEŞİKTAŞ - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib MAÇTAN DAKİKALAR 21. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Quaresma sağdan aut çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası dışındaki Ljajic'e çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Ljajic'le verkaç yaparak sağdan ceza sahasına giren Quaresma'nın çaprazdan dar açısına rağmen şutunda top kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Giulherme'nin vuruşunda Karius topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı 48. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde top son olarak Caner’de kaldı. Ceza sahası içinde rakibini çalımlayan siyah-beyazlı oyuncunun zor pozisyonda yaptığı şut yandan dışarıya çıktı.

51. dakikada Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Pepe, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

55. dakikada Sadık’ın uzun pasında Pepe’nin arkasına düşen top Boutab’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Karius gole izin vermezken savunma topu uzaklaştırdı.

60. dakikada Aleksic’in uzun mesafeden kullandığı serbest vuruşu, Karius uzak köşeye uzanarak kornere çeldi.

69. dakikada sağ kanatta Chebake’nin ortasında ön direkte topla buluşan Boutaib’in kafa vuruşu az farklı dışarıya çıktı.

74. dakikada savunmadan topla çıkmak isteyen Beşiktaş’ta Medel topu rakibe kaptırmamak için kayarak müdahale yaptı ancak hakem Halil Umut Meler, bu pozisyonda Medel’in faul yaptığını belirterek Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

81. dakikada atılan uzun pasta zor pozisyonda topu alan ve son çizgiye inen Negredo'nun pasında arka direkte uygun pozisyonda Babel topu ağlara gönderdi. 2-0

88. dakikada Boutaib’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Karius gole izin vermezken dönen top Aleksic’de kaldı. Bu futbolcunun kaleciyi çalımlayıp çektiği şutta Caner topu çizgiden çıkarırken Guilherme’ye çarpan top filelere gitti. 2-1

90+6. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahasından çıkarken Caner'in kaptığı top Gökhan Gönül'de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vurduğu topta kaleci Ertaç müthiş uzandı. Meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler x, İbrahim Çağlar Uğurcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan xxx, Pepe xxx, Vida xxx, Caner xxx, Medel xxx, Oğuzhan x, Quaresma xxx (Tolgay dk. 73 xx), Ljajic xxx, Lens x (Babel dk. 46 xxx), Negredo xxx (Adriano dk. 90 ?)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xx Mina xx Sadık xx, Erkan xx, Donald xx (Ahmed dk. 79 x), Murat xx, Aleksic xx, Guilherme x, Adem x (Pereira dk. 66 x), Boutaib xx

Goller: Pepe (dk. 51), Babel (dk. 81) (Beşiktaş), Guilherme (dk. 88) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Medel (dk. 74) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mina, Chebake, Adem (Evkur Yeni Malatyaspor), Medel, Caner (Beşiktaş) MAÇTAN NOTLAR Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçını Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı oynadı. Siyah-beyazlı kulübün İtalya ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı Ljajic, takımının Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıktı. Ljajic, böylece ilk resmi maç heyecanını Vodafone Park'ta yaşadı.

Transferinin ardından ligin 4. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak oynayamayan Sırbistanlı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında hücumda takımına destek vermeye çalıştı. Şenol Güneş'ten 3 değişiklik Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçına göre Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Ligin 4. haftasındaki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Adriano Correia, Tolgay Arslan ve Ryan Babel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında yedekler arasında yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Adriano'nun yerine Caner Erkin sol bekte oynadı. Adem Ljajic, Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de şans bulurken, son haftalarda düşüş yaşayan Ryan Babel'in yerine ise orta sahanın solunda Jeremain Lens forma giydi. Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Pepe, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo, Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Gökhan Gönül, ilk 11'de şans buldu. Karius da Vodafone Park'ta ilk resmi maçına çıktı Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden kaleci Loris Karius da Vodafone Park'ta ilk kez resmi maçta taraftarlarının önüne çıktı.