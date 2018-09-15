SPOR

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçında gülen taraf, ev sahibi Beşiktaş oldu. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş, ilk yarı zorlanmasına karşın kilidi ikinci yarıda açtı ve sahadan 2-1 galip ayrılarak Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı. Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Gary Medel, Fenerbahçe derbisinde cezası duruma düştü. Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti haberimizde yer alıyor.

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçını kayıp geçti! Sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depoladı. İşte Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçının tüm detayları...

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Portekizli stoper Pepe attı. Pepe bu golle birlikte bu sezon 5 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı.

İkinci yarıda oyuna giren Hollandalı yıldız Ryan Babel, 81. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Malatyaspor, 89. dakikada Guilherme ile farkı 1'e indirdi ancak bu golün ardından eşitlik sayısı gelmeyince kazanan ev sahibi Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ta Gary Medel, 56 ve 74. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor 7 puanda kaldı.

Beşiktaş, 20 Eylül'de Sarpsborg ile UEFA Avrupa Ligi'ne çıktıktan sonra 24 Eylül Pazartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise gelecek hafta sahasında Rizespor'u ağırlayacak.

maçın-tüm-detayları-için-tıklayın

BEŞİKTAŞ - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Quaresma sağdan aut çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası dışındaki Ljajic'e çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
35. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı.
42. dakikada Ljajic'le verkaç yaparak sağdan ceza sahasına giren Quaresma'nın çaprazdan dar açısına rağmen şutunda top kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Giulherme'nin vuruşunda Karius topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde top son olarak Caner’de kaldı. Ceza sahası içinde rakibini çalımlayan siyah-beyazlı oyuncunun zor pozisyonda yaptığı şut yandan dışarıya çıktı.
51. dakikada Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Pepe, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
55. dakikada Sadık’ın uzun pasında Pepe’nin arkasına düşen top Boutab’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Karius gole izin vermezken savunma topu uzaklaştırdı.
60. dakikada Aleksic’in uzun mesafeden kullandığı serbest vuruşu, Karius uzak köşeye uzanarak kornere çeldi.
69. dakikada sağ kanatta Chebake’nin ortasında ön direkte topla buluşan Boutaib’in kafa vuruşu az farklı dışarıya çıktı.
74. dakikada savunmadan topla çıkmak isteyen Beşiktaş’ta Medel topu rakibe kaptırmamak için kayarak müdahale yaptı ancak hakem Halil Umut Meler, bu pozisyonda Medel’in faul yaptığını belirterek Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
81. dakikada atılan uzun pasta zor pozisyonda topu alan ve son çizgiye inen Negredo'nun pasında arka direkte uygun pozisyonda Babel topu ağlara gönderdi. 2-0
88. dakikada Boutaib’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Karius gole izin vermezken dönen top Aleksic’de kaldı. Bu futbolcunun kaleciyi çalımlayıp çektiği şutta Caner topu çizgiden çıkarırken Guilherme’ye çarpan top filelere gitti. 2-1
90+6. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahasından çıkarken Caner'in kaptığı top Gökhan Gönül'de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vurduğu topta kaleci Ertaç müthiş uzandı. Meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler x, İbrahim Çağlar Uğurcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan xxx, Pepe xxx, Vida xxx, Caner xxx, Medel xxx, Oğuzhan x, Quaresma xxx (Tolgay dk. 73 xx), Ljajic xxx, Lens x (Babel dk. 46 xxx), Negredo xxx (Adriano dk. 90 ?)
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xx Mina xx Sadık xx, Erkan xx, Donald xx (Ahmed dk. 79 x), Murat xx, Aleksic xx, Guilherme x, Adem x (Pereira dk. 66 x), Boutaib xx
Goller: Pepe (dk. 51), Babel (dk. 81) (Beşiktaş), Guilherme (dk. 88) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Medel (dk. 74) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Mina, Chebake, Adem (Evkur Yeni Malatyaspor), Medel, Caner (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçını Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı oynadı.

Siyah-beyazlı kulübün İtalya ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı Ljajic, takımının Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıktı. Ljajic, böylece ilk resmi maç heyecanını Vodafone Park'ta yaşadı.

Transferinin ardından ligin 4. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak oynayamayan Sırbistanlı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında hücumda takımına destek vermeye çalıştı.

Şenol Güneş'ten 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçına göre Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Ligin 4. haftasındaki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Adriano Correia, Tolgay Arslan ve Ryan Babel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Adriano'nun yerine Caner Erkin sol bekte oynadı. Adem Ljajic, Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de şans bulurken, son haftalarda düşüş yaşayan Ryan Babel'in yerine ise orta sahanın solunda Jeremain Lens forma giydi.

Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Pepe, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo, Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Gökhan Gönül, ilk 11'de şans buldu.

Karius da Vodafone Park'ta ilk resmi maçına çıktı

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden kaleci Loris Karius da Vodafone Park'ta ilk kez resmi maçta taraftarlarının önüne çıktı.

Deplasmandaki Bursaspor maçında ilk 11'de görev yapan Karius, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de aynı şansı yakaladı.

Karius, Altınordu ile Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında da forma giymişti.

Tolga Zengin kadroda

Sakatlığı geçen kaleci Tolga Zengin de maç kadrosunda yer aldı.

Yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçının yanı sıra Süper Lig'de Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında kadroda bulunamayan Tolga Zengin, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine yedek başladı.

Bu oyuncunun yanı sıra Necip Uysal, Güven Yalçın, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre ve Cyle Larin de yedekler arasında yer aldı.

Atiba Hutchinson yine yok

Beşiktaş'ın geride kalan 5 sezondaki en istikrarlı ismi olan Atiba Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da kadroda kendisine yer bulamadı.

Geçen sezonun son bölümünde sakatlanan ve 2018-2019'un ilk 4 maçında bu nedenle forma giyemeyen Hutchinson, 5. haftadaki mücadelede de Şenol Güneş tarafından kadroda tercih edilmedi.

Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson gibi Utku Yuvakuran, Mustafa Pektemek ve Vagner Love da kadroda yer almadı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları bir araya geliyorFenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları bir araya geliyor
Süper Lig'in en iyisi belli olduSüper Lig'in en iyisi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Milli takımda seks skandalı!

Milli takımda seks skandalı!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Cengiz Ünder imzayı atıyor!

Cengiz Ünder imzayı atıyor!

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 8 yorum
YÖNETİM UYUMA BEŞİKTAŞA SAHİP ÇIK! BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ YA ŞİKECİ HAKEMLERE TEPKİSİNİ GÖSTERSİN YA DA İSTİFA ETSİN YETER ARTIK GEÇTİĞİMİZ 2 HAFTADA OFSAYTTAN VE ELLE DÜZELTİLEREK GOL YİYİYORUZ, 2 TANE PENALTIMIZ APAÇIK GÖRÜNDÜĞÜ HALDE MAÇIN ŞİKECİ HAKEMİ VE ŞİKECİ VAR HAKEMLERİ PENALTILAR NET BİR ŞEKİLDE GÖZÜKTÜĞÜ HALDE ALENEN VERMİYORLAR FENERBAHÇE MAÇININ OPERASYONU DAHA ŞİMDİDEN BAŞLADI. MEDELİN POZİSYONU FAUL BİLE DEĞİL HAKEM FIRSATTAN İSTİFADE KIRMIZIYI GÖSTERDİ HEMEN YÖNETİM UYUMA BEŞİKTAŞA SAHİP ÇIK YA DA İSTİFA ET!!!
Malatya ile moral bulacak kadar düşmüşler yazık nerde hagi hasan şaş yılları futbol değil kızlar voleybol turnuvası gibi şimdiki maçlar kıvıra kıvıra oynuyorlar
Sarı kart gösterilen 2 pozisyonda da topa dokunan Medel iki sarı karttan oyundan atılıyor. Hakem 2. sarıyı gösterirken sevinç koşusu bile yaptı. Var olsa ne olur olmasa ne olur? Rezillik diz boyu...
En büyük Beşiktaş...
medeli boşa attı hoca hiçbişey yok
89 da defans alan bir T.Direktör düşünün yabancı kuralına itiraz eden alt yapıdan 1 futbolcu bile yıllardır çıkaramayan T.Drektör
derbi öncesi yine kırmızı kart böyle mi hazır :@
Hazır tabi Medele kırmızı kart gösterip fener maçında oynamaması sağlandı daha nasıl oldun ki
Diğer Haberler
Göztepe 2 - 0 Kayserispor (Maç özeti)

Göztepe 2 - 0 Kayserispor (Maç özeti)

Ankaragücü 1 - 0 Akhisarspor (Maç özeti)

Ankaragücü 1 - 0 Akhisarspor (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig 5. hafta)

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları bir araya geliyor

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları bir araya geliyor

Süper Lig'in en iyisi belli oldu

Süper Lig'in en iyisi belli oldu

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.