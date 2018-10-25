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Beşiktaş Avrupa'da dağıldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.10.2018 21:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağır yaralı... UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 3. maçında Genk'i ağırlayan Beşiktaş, ummadığı bir skorla karşılaştı. Beşiktaş - Genk maçında gülen taraf, 4-1'lik skorla konuk ekip Genk oldu. Beşiktaş özellikle ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremezken, taraftarların büyük protestolarıyla karşılaştı. İşte Beşiktaş - Genk maçının tüm ayrıntıları...

Beşiktaş Avrupa'da dağıldı!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 3. maçında Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk'i konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, beklenmedik bir skorla karşılaştı ve sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Konuk ekip Genk'e galibiyeti getiren golleri; 23 ve 69. dakikalarda Mbwana Samatta, 81. dakikada Dieumerci Ndongala ve 83. dakikada Jakub Piotrowski kaydetti. Beşiktaş'ın Vagner Love'ın ayağından 74 ve 86. dakikalarda bulduğu goller yeterli olmadı.

Beşiktaş, aldığı bu şok yenilgi ile hayal kırıklığına uğrarken taraftarların protestosundan kurtulamadı.

Beşiktaş, bu mağlubiyet ile 3 puanda kaldı ve grupta son sıraya demirledi. Genk ise 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

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BEŞİKTAŞ - GENK MAÇININ 11'LERİ;

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Lens, Larin

Genk: Vukovic, Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Malinovksiy, Pozuelo, Heynen, Paintsil, Samatta, Ndongala

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Medel'den sıyrılan Malinovskiy'in uzaktan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
23. dakikada Genk öne geçti. Hızlı hücuma çıkan Belçika ekibinde Maehle'nin sağdan ortasında Samatta müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1
35. dakikada gelişen Genk atağında sağdan ceza sahasına giren Samatta'nın pasında Ndongala kaleye paralel giden topa dokunamadı.
45+3. dakikada Pozuelo'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Genk'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Genk'in sol taraftan kullandığı köşe atışında Dewaest'in yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
60. dakikada Roco'nun kaptırdığı topla hızla soldan ceza sahasına giren Paintsil'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Karius'ta kaldı.
63. dakikada Beşiktaş'ın hücumda kaptırdığı topun ardından sol kanattan hücuma çıkan Genk'te Pozuelo'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
69. dakikada Genk farkı 2'ye çıkardı. Maehle sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, arka direkte Samatta'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Karius'un çabasına rağmen ağlarla buluştu: 0-2
70. dakikada Lens, sol tarafta yaptığı müdahalenin ardından topun sahibi oldu. Siyah-beyazlı oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Quaresma vuramadı.
74. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topu arka direkte çizgi üzerinde Gökhan Gönül indirdi, Vagner Love düzgün bir vuruşla golü attı: 1-2
81. dakikada Genk, skoru 3-1'e getirdi. Vida'nın müdahale edemediği topu kapan Ndongala hızla ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
83. dakikada Genk'in 4. golü geldi. Beşiktaş'ın kullandığı köşe atışının ardından hızlı hücuma çıkan Belçika ekibinde soldan yapılan ortada arka direkte Piotrowski topa kafayı vurdu. Caner Erkin'e çarpan top gol oldu: 1-4
85. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe atışında Roco'nun kafayla kaleye gönderdiği topa kaleci Vukovic çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi.
86. dakikada Beşiktaş, ikinci golünü buldu. Mustafa Pektemek'in sağdan ortaladığı topu Vagner Love kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-4

Genk, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti.

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Daniel Stefanski, Marcin Boniek, Dawid Igor Golis (Polonya)
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin (Dk. 85 Mustafa Pektemek), Medel, Tolgay Arslan (Dk. 26 Roco), Oğuzhan Özyakup, Lens, Quaresma, Larin (Dk. 46 Vagner Love)
Genk: Vukovic, Maehle, Dewaest, Uronen, Lucumi, Pozuelo (Dk. 80 Seck), Malinovskiy, Heynen, Paintsil (Dk. 74 Piotrowski), Samatta (Dk. 87 Gano), Ndongala
Goller: Dk. 23 ve 69 Samatta, Dk. 81 Ndongala, Dk. 83 Piotrowski (Genk), Dk. 74 ve 86 Vagner Love (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Lucumi, Dk. 45+3 Dewaest, Dk. 61 Uronen (Genk), Dk. 45+2 Lens, Dk. 47 Roco, Dk. 56 Gökhan Gönül, Dk. 89 Mustafa Pektemek, Dk. 90+3 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki mücadeleye Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe karşılaşmasına göre 4 değişiklikle çıktı.

Göztepe karşısında ilk 11'de oynayan Ryan Babel, sakatlığı nedeniyle Genk karşısında forma giyemedi. Son lig maçına yedek başlayan Ricardo Quaresma, Babel'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıktı. Quaresma, orta sahanın solunda görev alırken, orta sahanın sağında Jeremain Lens oynadı.

Süper Lig'deki karşılaşmada oynayan Atiba Hutchinson ise UEFA listesinde yer almadığı için Genk karşısında kadroda bulunmadı. Beşiktaş'ta bu oyuncunun yerine savunmanın önünde Gary Medel şans buldu.

Siyah-beyazlı ekibin Göztepe ile oynadığı mücadelede ilk 11'de sahada yer alan Enzo Roco ile Vagner Love ise Genk maçına yedek başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Domagoj Vida ile Cyle Larin'e şans verdi. Kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Vida, Genk karşısında stoperde görev aldı.

Larin 5 maç sonra ilk 11'de

Vagner Love'ın yerine forvet hattında görev alan Larin, 5 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı takımın son olarak Sarpsborg ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan Larin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçının yanı sıra Süper Lig'deki Kayserispor ile Atiker Konyaspor karşılaşmalarında kadroda olmasına rağmen süre alamadı. Kanadalı oyuncu, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Kaptan Necip Uysal

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu maçta savunmanın ortasında oynayan Enzo Roco da yedek soyundu.

Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine stoperde Necip Uysal'ı tercih etti.

Oğuzhan Özyakup'un da ilk 11'de oynadığı Genk maçında Necip Uysal'ın kaptan çıkması dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekipte Vagner Love ve Roco'nun yanı sıra Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ile Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı.

Pepe, Adriano ve Ljajic de sakat

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Adriano Correia ve Adem Ljajic de Genk maçında kadroda yer alamadı.

Sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyen Pepe, Genk mücadelesinde de takımını yalnız bıraktı.

Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlık yaşayan Adem Ljajic, Pepe gibi üst üste ikinci maçta da forma giyemedi.

Uzun süredir sakatlık yaşayan Adriano ise Fenerbahçe, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Göztepe, Sarpsborg ve Malmö maçlarının ardından forma hasretini Genk karşısında da sürdürdü.

26 gün sonra Vodafone Park'ta

Beşiktaş, 26 günlük aranın ardından Vodafone Park'ta taraftarlarıyla buluştu.

Dolmabahçe'deki son maçını 29 Eylül'de Kayserispor'a karşı oynayan siyah-beyazlı ekip; Malmö, Atiker Konyaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşmıştı.

Zemin düzelmeye başladı

Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park'ın saha zemininde düzelme olduğu gözlendi.

Siyah-beyazlı takım, daha önceki karşılaşmalara göre Genk karşısında daha iyi bir zeminde mücadele verdi.

Şenol Güneş'e büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, 26 gün sonra Vodafone Park'ta oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi tezahüratlarla teknik direktör Şenol Güneş'e büyük destek verdi.


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Takım
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Bravo Orman. Kaleciyi sattın orta sahayı sattın golcülerini de sattın. Ligin en yaşlı takımı biziz.
rezil ettiniz bizi avrupaya , nerde kartal ruhu nerde
Bizim BJK bitmis, mahalledeki delikanlilarin bazilari UEFA liginde top kosturan BJK nin kimi oyuncularindan daha iyi is yapar ciksa sahaya.. Resmen dökuluyoruz, adamlar tak tak top cevirip pozisyona giriyor.. dk 30 su an ve hic mi izleyesim yok maci..
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