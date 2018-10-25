Beşiktaş Avrupa'da dağıldı!

Beşiktaş, bu mağlubiyet ile 3 puanda kaldı ve grupta son sıraya demirledi. Genk ise 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş, aldığı bu şok yenilgi ile hayal kırıklığına uğrarken taraftarların protestosundan kurtulamadı.

Konuk ekip Genk'e galibiyeti getiren golleri; 23 ve 69. dakikalarda Mbwana Samatta, 81. dakikada Dieumerci Ndongala ve 83. dakikada Jakub Piotrowski kaydetti. Beşiktaş'ın Vagner Love'ın ayağından 74 ve 86. dakikalarda bulduğu goller yeterli olmadı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, beklenmedik bir skorla karşılaştı ve sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

57. dakikada Genk'in sol taraftan kullandığı köşe atışında Dewaest'in yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 60. dakikada Roco'nun kaptırdığı topla hızla soldan ceza sahasına giren Paintsil'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Karius'ta kaldı. 63. dakikada Beşiktaş'ın hücumda kaptırdığı topun ardından sol kanattan hücuma çıkan Genk'te Pozuelo'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı. 69. dakikada Genk farkı 2'ye çıkardı. Maehle sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, arka direkte Samatta'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Karius'un çabasına rağmen ağlarla buluştu: 0-2 70. dakikada Lens, sol tarafta yaptığı müdahalenin ardından topun sahibi oldu. Siyah-beyazlı oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Quaresma vuramadı. 74. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topu arka direkte çizgi üzerinde Gökhan Gönül indirdi, Vagner Love düzgün bir vuruşla golü attı: 1-2 81. dakikada Genk, skoru 3-1'e getirdi. Vida'nın müdahale edemediği topu kapan Ndongala hızla ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 83. dakikada Genk'in 4. golü geldi. Beşiktaş'ın kullandığı köşe atışının ardından hızlı hücuma çıkan Belçika ekibinde soldan yapılan ortada arka direkte Piotrowski topa kafayı vurdu. Caner Erkin'e çarpan top gol oldu: 1-4 85. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe atışında Roco'nun kafayla kaleye gönderdiği topa kaleci Vukovic çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi. 86. dakikada Beşiktaş, ikinci golünü buldu. Mustafa Pektemek'in sağdan ortaladığı topu Vagner Love kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-4

Stat: Vodafone Park Hakemler: Daniel Stefanski, Marcin Boniek, Dawid Igor Golis (Polonya) Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin (Dk. 85 Mustafa Pektemek), Medel, Tolgay Arslan (Dk. 26 Roco), Oğuzhan Özyakup, Lens, Quaresma, Larin (Dk. 46 Vagner Love) Genk: Vukovic, Maehle, Dewaest, Uronen, Lucumi, Pozuelo (Dk. 80 Seck), Malinovskiy, Heynen, Paintsil (Dk. 74 Piotrowski), Samatta (Dk. 87 Gano), Ndongala Goller: Dk. 23 ve 69 Samatta, Dk. 81 Ndongala, Dk. 83 Piotrowski (Genk), Dk. 74 ve 86 Vagner Love (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 45+1 Lucumi, Dk. 45+3 Dewaest, Dk. 61 Uronen (Genk), Dk. 45+2 Lens, Dk. 47 Roco, Dk. 56 Gökhan Gönül, Dk. 89 Mustafa Pektemek, Dk. 90+3 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Süper Lig'deki karşılaşmada oynayan Atiba Hutchinson ise UEFA listesinde yer almadığı için Genk karşısında kadroda bulunmadı. Beşiktaş'ta bu oyuncunun yerine savunmanın önünde Gary Medel şans buldu.

Siyah-beyazlı ekibin Göztepe ile oynadığı mücadelede ilk 11'de sahada yer alan Enzo Roco ile Vagner Love ise Genk maçına yedek başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Domagoj Vida ile Cyle Larin'e şans verdi. Kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Vida, Genk karşısında stoperde görev aldı.

Larin 5 maç sonra ilk 11'de

Vagner Love'ın yerine forvet hattında görev alan Larin, 5 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı takımın son olarak Sarpsborg ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan Larin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçının yanı sıra Süper Lig'deki Kayserispor ile Atiker Konyaspor karşılaşmalarında kadroda olmasına rağmen süre alamadı. Kanadalı oyuncu, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Kaptan Necip Uysal