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MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 5 - 1 Demir Grup Sivasspor (Beşiktaş Süper Lig'i kaçıncı sırada bitirdi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.05.2018 21:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybetmemesi nedeniyle Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamladı.

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 5 - 1 Demir Grup Sivasspor (Beşiktaş Süper Lig'i kaçıncı sırada bitirdi)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki son maçında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Geride kalan 2 sezonda şampiyon olan ancak 2017-2018'de umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 33. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasına göre sezonun son mücadelesinde takımda tek değişiklik yaptı.

Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle 34. hafta mücadelesinde kadroda yer almadı. Bu oyuncunun yerine Demir Grup Sivasspor karşısında Adriano Correia ilk 11'de şans buldu.

7 oyuncusundan yoksun çıktı

Siyah-beyazlı ekip, sezonun son karşılaşmasında taraftarlarının önüne 7 oyuncusundan yoksun çıktı.

Gökhan Gönül'ün yanı sıra Caner Erkin, Pepe, Atiba Hutchinson ve Alvaro Negredo, sakatlıklardan dolayı kadroda yer alamadı. Osmanlıspor maçı öncesi izin alan ve ülkesi Portekiz'e giden Ricardo Quaresma ile Çin'e transfer olan Dusko Tosic de kadroda bulunmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, sezonun son karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi ve tribünlerde büyük boşlukların olduğu görüldü.

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi olan ve hafta içinde vefat eden Doğan Babacan için karşılaşma öncesi saygı duruşu yapıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Necip Uysal'ın sağ kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Larin'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Emre Kılınç, sol taraftan son çizgiye indiği anda yerden Rybalka'yı gördü. Bu oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.
29. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Babel'in ortasında altıpas önünde boş pozisyonda Talisca, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi.
33. dakikada sağ kanattan Auremir'in yerden sert ortasında top arka direkte Kone'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Medel'den sekti. Dönen topu Emre Kılınç tamamlamaya çalıştı. Meşin yuvarlak farklı biçimde üstten auta gitti.
36. dakikada Lens'in soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Larin'in kafa vuruşunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

49. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Talisca'nın plase şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
50. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzak mesafeden şutunda kaleci topu kornere tokatladı.
Aynı dakika içinde Beşiktaş sağdan kullandığı kornerde farkı 2'ye çıkardı. Talisca'nın ortasında altıpasta topla buluşan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0
53. dakikada Robinho'nun sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde topla son olarak Hakan Arslan buluştu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak savunmaya rağmen ağlarla buluştu: 2-1
73. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında, Tolgay Arslan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Larin, kalesini terkeden kaleci Ali Şaşal Vural'ın altından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
76. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Talisca'nın şutunda, ceza alanı içinde bulunan Larin'e çarpan meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti: 4-1
86. dakikada Talisca'nın pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Babel'in dönerek yerden sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1

Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı ve sezonu galibiyetle tamamladı.

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
Beşiktaş: Fabricio, Necip Uysal, Medel, Vida, Adriano, Tolgay Arslan (Dk. 77 Fatih Aksoy), Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Talisca, Babel, Larin (Dk. 82 Gökhan Töre)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Auremir, Medjani, Boye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Robinho (Dk. 75 Muhammed Demir), Emre Kılınç, Kone (Dk. 62 Bifouma)
Goller: Dk. 29 Talisca, Dk. 50, 73 ve 76 Larin, Dk. 86 Babel (Beşiktaş), Dk. 54 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 66 Ndinga (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Larin, Dk. 55 Medel, Dk. 90+2 Vida (Beşiktaş), Dk. 47 Robinho, Dk. 71 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Demir Grup Sivasspor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
LİGİ NAMUSUYLA ŞEREFİYLE BİTİREN TEK BÜYÜK. HAKEMLER KINA YAKARLAR ARTIK BİR TARAFLARINA AÇIK ARA ŞAMPİYON OLACAK TAKIMI DURDURUP DÖRDÜNCÜ YAPMAK VE İLK 5'E GİREMEYECEK TAKIMI şamPİYON YAPMAK HER YİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR...
5 tane degil 50 tane atsan ne olur ki tirtsiniz tirt
Gönüllerin şampiyonu sensin Beşiktaş Alanya gs maçının hakemini tebrik ediyorum cinconu şampiyon eden hakem olarak tarihe geçti
şenol güneşin beceriksizliği yüzünden şampiypnluk gitti. en kaliteli kadro bizde iken dördüncü olduk . yardımcı kabul etmem diyen şenoş güneş yetmedi fenere düşman etti. tabi başkanda forvet almadı . şampiyonluk gs oldu tebrik ederim
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