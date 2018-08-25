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MAÇ ÖZETİ | Bournemouth 2 - 2 Everton (Cenk Tosun'un asistini izle)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.08.2018 19:28 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşan Everton, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibinin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

MAÇ ÖZETİ | Bournemouth 2 - 2 Everton (Cenk Tosun'un asistini izle)

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Everton, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadı'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Everton, 41. dakikada Richarlison'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 56. dakikada Cenk Tosun'un asistinde Theo Walcott ile 66. dakikada Sigurdsson'un asistinde Keane ile 2 farkı yakaladı. 62. dakikada Smith'in atılmasıyla 10 kişi kalan Bournemouth, bir anda açıldı ve 75. dakikada penaltıdan King ile 79. dakikada Ake'nin sayılarıyla beraberliği yakaladı, maç da 2-2 sonuçlandı.

Karşılaşmada 1 asist yapan milli yıldızımız Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı mücadelede 84. dakikada yerinie Calvert-Lewin'e bıraktı.

Bu sonucun ardından Bournemouth namağlup yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 7 yaptı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen Everton da 5 puana yükseldi.

Premier Lig'in 4. haftasında Bournemouth deplasmanda Chelsea ile karşılaşacakken, Everton ise evinde Huddersfield'ı konuk edecek.

Premier Lig'de saat 17:00'da oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı;

Arsenal 3 - 1 West Ham United

Huddersfield Town 0 - 0 Cardiff City

Southampton 1 - 2 Leicester City

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