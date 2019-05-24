Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve gol yağmuruna sahne olan mücadeleyi Sivasspor 4-3'lük skorla kazandı.

undefined

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 43. ve 77. dakikalarda Rybalka, 45+2'. dakikada Hakan ile 80. dakikada Kone kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 2. dakikada Linnes ve 34. ile 82. dakikalarda Muğdat attı.

Galatasaray'da Muğdat Çelik, Süper Lig'de süre aldığı 11. maç sonunda sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti. Galatasaray'da 4. yılını geçiren Linnes de, ilk kez bir sezonda 2 kez ağları sarsmış oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve sarı-kırmızılılar sezonu 69 puanla tamamladı. 7 maç sonra kazanan Sivasspor ise sezonu 41 puanla tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray golü erken buldu. 2. dakikada Donk'un pasında sağdan ceza alanına giren Linnes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14. dakikada Douglas'ın sağdan kale alanına gönderdiği topa hareketlenen Muhammet Demir, altıpas civarından istediği vuruşu yapamayınca Sivasspor mutlak bir fırsatı değerlendirmedi.

24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

31. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail Çipe'de kaldı.

34. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Linnes'e aktardı. Bu futbolcunun pasında topa hareketlenen Muğdat Çelik, penaltı noktası civarından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

43. dakikada Sivasspor, golü buldu. Özer Hurmacı'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanındaki Muhammet Demir'in kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu çizgi üzerinden güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Rybalka, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Sivasspor 45+2. dakikada eşitliği sağladı. Soldan ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un uzak köşeye yerden plase vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu güçlükle tokatladı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.