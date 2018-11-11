F.Bahçe şeytanın bacağını kırdı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Ligde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında şeytanın bacağını kırmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Anderlecht'i 2-0 yenen sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'a da aynı tarifeyi uyguladı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Andre Ayew ve 31. dakikada Michael Frey kaydetti. Anderlecht maçının yıldızı olan Mathieu Valbuena, Alanyaspor'a karşı da etkili bir performans sergiledi ve sahanın en etkili ismi olmayı başardı. Süper Lig'de 6 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 13'e yükseltti ve ligde tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Aytemiz Alanyaspor ise 12 puanda kaldı. SPOR TOTO SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN MAÇTAN DAKİKALAR 19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan aldığı topla rakiplerini geçen Valbuena, topu atağa katılan Isla'ya aktardı. Isla'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew'in içeri çektikten sonra yaptığı vuruşta yerden de seken top ağlara gitti: 1-0.

24. dakikada Valbuena'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Eljif Elmas, ceza sahası içine girdikten sonra topu müsait durumda bulunan Frey'e yerden çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şık vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.

31. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta, penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

39. dakikada Valbuena'nın ceza yayının solundan arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti.

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarı 62. dakikada Villafanez'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan'ın vuruşunda, kaleci Harun topu kornere tokatladı.

77. dakikada sağdan topla hareketlenen Baiano'nun etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun topu kornere çeldi.

80. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Benzia'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı yerden altıpasa çıkardı. Müsait durumda bulunan Ayew'den önce Merih Demiral kayarak araya girdi ve mutlak bir gol pozisyonunu önledi. Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı (Dk. 53 İsmail Köybaşı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Isla, Eljif Elmas, Ayew, Valbuena (Dk. 64 Benzia), Frey, Slimani (Dk. 84 Mehmet Topal)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 78 Filipe Augusto), Maniatis (Dk. 35 Villafanez), Efecan Karaca (Dk. 73 Bobo), Junior Fernandes, Djalma Campos, Cisse

Goller: Dk. 19 Ayew, Dk. 31 Frey (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ceyhun Gülselam, Dk. 79 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 57 İsmail Köybaşı, Dk. 87 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilci Anderlecht'i 2-0 yendikleri maçın ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Jailson Marques Siqueira'nın yerine sarı-lacivertlilerde, Mauricio Isla ilk 11'de forma giydi. Mehmet Topal ve Benzia kadroda Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Mehmet Topal ile bir maçlığına teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Yassine Benzia, Aytemiz Alanyaspor maçında yedekler arasında oturdu. Son olarak 7 Ekim'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyen ve daha sonra sağ kasığından operasyon geçiren Mehmet, 1 ayı aşkın bir süre sonra sahalara döndü. Tecrübeli futbolcu, tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11'de oynayamazken, yedek kulübesinde forma şansı bekledi. Geçen hafta Galatasaray derbisinde oyundan alındıktan sonra sosyal medyada paylaştığı ifadeler nedeniyle teknik sorumlu Koeman tarafından idari bir kararla Anderlecht maçı kadrosuna alınmaya Benzia da maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de eksik çok Fenerbahçe'de eksik futbolcuların fazlalığı dikkati çekti. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray maçından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda ceza alan Roberto Soldado ile Jailson, takımlarını bu maçta yalnız bıraktı. Cezalı isimlerin dışında sakatlığı devam eden Mehmet Ekici, Alper Potuk, Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin de kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Carlos Kameni ile Ozan Tufan da Koeman'ın kullanamadığı isimler oldu. Alanyasporlu futbolcular Koray Şener'i unutmadı Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'i unutmadı. Maçın başlamasından önce bütün futbolcular ellerindeki karanfiller, Koray Şener'in kombinesinin bulunduğu Okul Açık Tribünü'ne gitti. Futbolcular ellerindeki karanfilleri tribünün önüne bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar da Alanyasporlu futbolcuların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.