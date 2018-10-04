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MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçında rahat nefes aldı! UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kötü gidişata son verdi. Fenerbahçe'nin yıldız forveti Slimani, kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarı oldu. İşte Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının tüm ayrıntıları...

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Spartak Trnava'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Fenerbahçe, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının tüm detayları haberimizde...

Fenerbahçe'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada ve 68. dakikada Islam Slimani kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe grupta puanını 3'e çıkarırken, Spartak Trnava 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Spartak Trnava ise sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

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İşte sahaya çıkacak 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Eljif, Ayew, Frey, Slimani

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Rada, Gressak, Jirka, Grendel, Chanturishvili, Bakos

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerin devamında yaşanan karambolde topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Frey, kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı altıpasın önüne ortaladı. Burada müsait durumda bulunan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
25. dakikada ceza sahası içinde Slimani ile verkaç yapan Ayew'in sıfırdan ortasına altıpasta iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
31. dakikada Eljif Elmas'ın ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarı

46. dakikada Kadlec'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.
49. dakikada Frey'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, meşin yuvarlağın kontrolünü kaybetti. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Frey'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
52. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin soldan ortasında savunmanın sektirdiği top ceza sahası içi sağ çaprazda Skrtel'e geldi. Bu oyuncunun kafayla içeriye şişirdiği topta kaleci Chudy'nin elinden seken top altıpasın içinde Slimani'nin önünde kaldı. Cezayirli futbolcunun boş kaleye vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
54. dakikada soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Eljif, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Ayew'e aktardı. Bu oyuncunun soluna çekerek yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.
57. dakikada rakip yarı alanın ortalarında toplu buluşan Ayew, topu soldan bindirme yapan Eljif'in önüne bıraktı. Makedon oyuncu da meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Slimani'ye aktardı. Slimani'nin tek pasıyla altıpasın sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda Chudy topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
64. dakikada Hasan Ali'nin ortasında altıpasın önünde topu iyi kontrol eden Slimani'nin vuruşunda top kale direğinin dibinden auta gitti.
68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan Ayew'in ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Ülker
Hakemler: Tobias Welz, Rafael Foltyn, Markus Hacker (Almanya)
Fenerbahçe: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Reyes (Dk. 76 İsmail Köybaşı), Isla, Jailson, Eljif Elmas, Hasan Ali Kaldırım, Ayew (Dk. 75 Valbuena), Frey, Slimani (Dk. 88 Mehmet Topal)
Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Godal, Toth (Dk. 66 Hladik), Oravec, Jirka (Dk. 82 Miesenboeck), Rada, Gressak, Grendel (Dk. 68 Ghorbani), Chanturishvili, Bakos
Goller: Dk. 52 ve 68 Slimani (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 70 Frey, Dk. 73 Ayew, Dk. 79 Valbuena (Fenerbahçe), Dk. 80 Chanturishvili (Spartak Trnava)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trvana'yla oynadıkları maçın kadrosundan son karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Cocu, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildikleri müsabakaya göre 4 ismi değiştirdi.

Spartak Trvana karşısında sürpriz bir ilk 11'le takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Rize'de oynayan Şener Özbayraklı, Mehmet Topal ve Yassine Benzia yedek kulübesine otururken, Aatıf Chahechouhe kadroya dahil edilmedi.

Bu isimlerin yerine Mauricio Isla,Martin Skrtel, Michael Frey ve Eljif Elmas forma giydi.

3-5-2 İLE SAHADA

Fenerbahçe, Slovak rakibi karşısında 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıktı.

Bu sezon ilk kez bu dizilişle maça başlayan Fenerbahçe'de kalede Harun Tekin oynadı. Cocu, savunma 3'lüsünü Skrtel, Reyes ve Neustaedter'den oluştururken kanat beklerinin sağında Isla, solunda Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü.

Orta sahanın ortasında Jailson ve Eljif Elmas oynarken, forvet arkasında Andre Ayew görev aldı. İleri uçta ise Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.

SKRTEL DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel, sakatlığını atlattı ve 3 maç sonra formasını kavuştu.

Son olarak 16 Eylül'deki Atiker Konyaspor maçında forma giyen Skrtel, daha sonra ligde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında sakatlığı nedeniyle oynamamıştı.

ISLA TEKRAR 11'DE

Sarı-lacivertlilerin Şilili sağ beki Isla, 5 maç sonra sahaya ilk 11'de çıktı.

Son olarak 25 Ağustos'ta ligdeki Göztepe maçında ilk 11'de oynayan Isla, son 5 maçta formasını Şener Özbayraklı'ya kaptırmıştı. Isla, Spartak Trnava maçıyla ilk 11'deki formasını tekrar aldı.

TRİBÜNLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Bu sezon iç sahadaki Benfica, Bursaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında tribünlerin tamamına dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, bu karşılaşmaya da ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı 30 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Spartak Trnava için İstanbul'a gelen 200'e yakın Slovak taraftar ise deplasman tribününden takımlarını destekledi.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında şehit olan askerleri unutmadı.

Maçtan önce İstiklal Marşı'nı söyleyen taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda." diye bağırdı.

Maraton Tribünün üstünde ise tüm tribünü kaplayan dev bir Türk bayrağı açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe spartak trnava UEFA Avrupa Ligi

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Takım
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bu şikecileri yenmeyeni dövüyorlar,
Insallah fenev yener de Cocu 3,5 hafta daha kovulmaz...çünkü Cocu yu size yedirtmeyiz...başarılar sarı civcivlere
Ağla ezik Fenerinkini yemeye ömür boyu mahkumsunuz kudurun
Yahu ligin 7. haftası gelmiş, hoca halen kadro arayışında, her hafta farklı ismler kadroda, sen bu zamana kadar kafanda takım oluşturamadıysan sen değil hoca; bu takımda top toplayıcı bile olmaz. Bir sözümde başkan Ali Koç’a ayağını nasıl sürüdünde geldin be adam, kulüp olarak dibi gördük!!!
Hala Frey’i oynatıyor resmen beni kovun diyor mahLook mbesil ! Başarılar Trnava.
arkadaş halı sahada bukadar kadroyla oynanmaz ayıptır şu düştüğümüz duruma
umarım yenilirler
takımın abisi milli takımın kalecisi yılların volkan ı yedek sen neyle besleniyorsun coco harunun yediği hatalı goller mi hoşuna gidiyor valbuena neden yok takımın kaptanı kim offff offffff inşallah yeneriz de ......
reyes i koymuş yine ortaya hapı yuttuk
ısla mı romanmı elif mi slimanımı hasan alimi cocu sen tam bir futbol fakiri beyinsizsin......
cocu çok maceracısın
bu adamın kafası güzel galiba bu kadro nedir
Fener fena ıkınıyor,bakalım gümbürtüyle ne patlayacak ortaya?
sadece gülüyorum fenev yeter duygularımızla oynama
alın size bir harakiri daha harun isla reyes rezalet fark olur fark averaj takımı bu ne rezillik bu ne aymazlık bune vudum duymazlık kepazelik
...
galatasaray lı olarak tebrikler fenerbahçe
6 milyon euroluk takımı ite kaka zoraki yendi
takımda türk yok bu nasıl milli mücadele??
Beyler,Trnak takımı 2 pas yapamıyor.Fb takımının bam bam bam yapması gerekmiyor muydu? GS'nin dün Porto'ya yaptığı gibi...
derbi 2,0 mı bitmiş fener kazanmışmı la zuhaaa
Bu memlekette yalnız taraftarlar mı yaşıyor neden futbolcılarda neden bi tepki yok korkuyolar yoksa
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