MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Spartak Trnava'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Fenerbahçe, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının tüm detayları haberimizde... Fenerbahçe'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada ve 68. dakikada Islam Slimani kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe grupta puanını 3'e çıkarırken, Spartak Trnava 3 puanda kaldı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Spartak Trnava ise sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. İşte sahaya çıkacak 11'ler Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Eljif, Ayew, Frey, Slimani Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Rada, Gressak, Jirka, Grendel, Chanturishvili, Bakos MAÇTAN DAKİKALAR 20. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerin devamında yaşanan karambolde topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Frey, kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı altıpasın önüne ortaladı. Burada müsait durumda bulunan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içinde Slimani ile verkaç yapan Ayew'in sıfırdan ortasına altıpasta iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

31. dakikada Eljif Elmas'ın ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarı 46. dakikada Kadlec'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.

49. dakikada Frey'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, meşin yuvarlağın kontrolünü kaybetti. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Frey'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

52. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin soldan ortasında savunmanın sektirdiği top ceza sahası içi sağ çaprazda Skrtel'e geldi. Bu oyuncunun kafayla içeriye şişirdiği topta kaleci Chudy'nin elinden seken top altıpasın içinde Slimani'nin önünde kaldı. Cezayirli futbolcunun boş kaleye vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

54. dakikada soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Eljif, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Ayew'e aktardı. Bu oyuncunun soluna çekerek yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

57. dakikada rakip yarı alanın ortalarında toplu buluşan Ayew, topu soldan bindirme yapan Eljif'in önüne bıraktı. Makedon oyuncu da meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Slimani'ye aktardı. Slimani'nin tek pasıyla altıpasın sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda Chudy topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

64. dakikada Hasan Ali'nin ortasında altıpasın önünde topu iyi kontrol eden Slimani'nin vuruşunda top kale direğinin dibinden auta gitti.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan Ayew'in ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. Stat: Ülker

Hakemler: Tobias Welz, Rafael Foltyn, Markus Hacker (Almanya)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Reyes (Dk. 76 İsmail Köybaşı), Isla, Jailson, Eljif Elmas, Hasan Ali Kaldırım, Ayew (Dk. 75 Valbuena), Frey, Slimani (Dk. 88 Mehmet Topal)

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Godal, Toth (Dk. 66 Hladik), Oravec, Jirka (Dk. 82 Miesenboeck), Rada, Gressak, Grendel (Dk. 68 Ghorbani), Chanturishvili, Bakos

Goller: Dk. 52 ve 68 Slimani (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 70 Frey, Dk. 73 Ayew, Dk. 79 Valbuena (Fenerbahçe), Dk. 80 Chanturishvili (Spartak Trnava) MAÇTAN NOTLAR Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trvana'yla oynadıkları maçın kadrosundan son karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Cocu, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildikleri müsabakaya göre 4 ismi değiştirdi. Spartak Trvana karşısında sürpriz bir ilk 11'le takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Rize'de oynayan Şener Özbayraklı, Mehmet Topal ve Yassine Benzia yedek kulübesine otururken, Aatıf Chahechouhe kadroya dahil edilmedi.

Bu isimlerin yerine Mauricio Isla,Martin Skrtel, Michael Frey ve Eljif Elmas forma giydi. 3-5-2 İLE SAHADA Fenerbahçe, Slovak rakibi karşısında 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıktı. Bu sezon ilk kez bu dizilişle maça başlayan Fenerbahçe'de kalede Harun Tekin oynadı. Cocu, savunma 3'lüsünü Skrtel, Reyes ve Neustaedter'den oluştururken kanat beklerinin sağında Isla, solunda Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Orta sahanın ortasında Jailson ve Eljif Elmas oynarken, forvet arkasında Andre Ayew görev aldı. İleri uçta ise Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı. SKRTEL DÖNDÜ Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel, sakatlığını atlattı ve 3 maç sonra formasını kavuştu. Son olarak 16 Eylül'deki Atiker Konyaspor maçında forma giyen Skrtel, daha sonra ligde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. ISLA TEKRAR 11'DE Sarı-lacivertlilerin Şilili sağ beki Isla, 5 maç sonra sahaya ilk 11'de çıktı. Son olarak 25 Ağustos'ta ligdeki Göztepe maçında ilk 11'de oynayan Isla, son 5 maçta formasını Şener Özbayraklı'ya kaptırmıştı. Isla, Spartak Trnava maçıyla ilk 11'deki formasını tekrar aldı.