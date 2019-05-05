Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk hesaplarını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. TT Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazanarak liderliğe yerleşti. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Henry Onyekuru ile 54. dakikada Fernando'dan geldi. Beşiktaş'ta oyuncular, özellikle Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesinde, topun taca Galatasaray'dan çıktığı yönünde ciddi itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi. Bu sonucun ardından Galatasaray evinde üst üste 8. galibiyetini aldı ve 63 puanlı Başakşehir'i yakalayarak, averaj farkıyla liderliğe yerleşti. Galatasaray öncesinde üst üste 6 maç kazanan Beşiktaş ise birlikte 59 puanla 3. sırada kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek. SPOR TOTO SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada ceza sahası içinde paslaşan Galatasaray savunmasında Atiba, Fernando’ya yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Ancak tehlikeyi sezen Muslera, kalesini erken terk edip topun sahibi oldu.

23. dakikada gelişen Galatasaray atağında Nagatomo’nun sol çaprazdan gönderdiği pası alan Feghouli’nin sert şutu Caner Erkin’den döndü.

34. dakikadan Feghouli’nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Vida’dan sıyrılarak çektiği şutu kaleci Karius çeldi.

36. dakikada Marcao’nun savuma arkasına şişirdiği topu alan Onyekuru’nun şutuna Karius iki hamlede sahip oldu.

38.dakikada Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Donk’un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

44. dakikada Beşiktaş yarı sahasında kazanılan taç atışını hızlı kullanan Galatasaray’da Diagne pasını önce Feghouli’ye çıkardı. Feghouli beklemeden pasını Fernando’ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu pasını müsait durumdaki Onyekuru ile buluşturdu. Onyekuru da topu boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi. 1-0 Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Tamer Tuna takımına inanıyor Malatya'da 3 puan mutluluğu

İKİNCİ YARI 55. dakikada Mariano’nun kullandığı taç atışını alan Diagne, ara pasını Fernando’ya çıkardı. İlk şutu Karius’tan dönen Fernando, ikinci hamlesinde topu filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0

58. dakikada Mariano’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu Karius iki hamlede kontrol etti.

60. dakikada Adem Ljajic’in çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktasında kafa ile vuran Vida’nın topu, altı pas üzerinde bulunan takım arkadaşı Dorukhan’dan döndü.

62. dakikada Lens’in sol kanattan içeri ortasında altı pas üzerinde Adem Ljajic’in dokunuşunda Muslera topu kornere gönderdi.

66. dakikada Fernando’nun çizgiye inip, penaltı noktası üzerinde çıkarttığı topla buluşan Onyekuru’nun şutu farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

77. dakikada sol çaprazdan Adem Ljajic’in kullandığı serbest vuruşu Muslera kolayca kontrol etti.

82. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Lens’in ceza alanı içinden penaltı noktası üzerine çevirdiği topta Burak Yılmaz’ın şutunu Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.

90+2. dakikada Kagawa’nın pasında sol çaprazda topa buluşan Burak’ın şutu direğin yanında auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Ok xx, Asım Yusuf Öz xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Nagatomo xxx, Donk xxx (Selçuk dk. 81 ?), Fernando xxxx, Feghouli xxx (Emre Akbaba dk. 90 +1 ?), Onyekuru xxxx (Linnes dk. 90+5 ?), Belhanda xx, Diagne xxx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx (Adriano dk. 53 x), Mirin xx, Vida x, Caner x (Quaresma dk. 57 x), Atiba xx, Necip xx, Dorukhan x (Kagawa dk. 75 x), Lens x, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz xx

Goller: Onyekuru (dk. 44), Fernando (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Belhanda, Onyekuru (Galatasaray), Lens, Caner, Vida, Adem, Gökhan, Necip, Kagawa (Beşiktaş) MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Atiker Konyaspor ile oynadıkları maçta ilk 11'de görev alan Badou Ndiaye'yi derbinin kadrosuna almadı. Bu futbolcunun yerine Beşiktaş karşısında, sakatlığı geçen Marcao forma giydi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı. MITROGLOU, SİNAN VE NDIAYE KADRODA YOK Galatasaray'da Kostas Mitroglou, Badou Ndiaye ve Sinan Gümüş derbi maçın kadrosunda bulunmadı. Sarı-kırmızılı takımda Mitroglou sakatlığı, Ndiaye ise yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle kadroda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, Sinan Gümüş'ü de derbinin kadrosunda tercih etmedi. Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu. BAKAN KASAPOĞLU DA TAKİP ETTİ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da derbi maçı statta takip etti. Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile protokol tribününde izledi. NAGATOMO VE KAGAWA İLK KEZ RAKİP Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen Japon futbolcular Yuto Nagatomo ile Shinji Kagawa ilk kez birbirlerine rakip oldu.

Nagatomo sarı-kırmızılı forma altında maça ilk 11'de başlarken, Kagawa ise siyah-beyazlı takımın yedekleri arasında yer aldı. Bu arada her iki takımın kadrosunda Japon oyuncular bulunması nedeniyle, Japon futbolseverler de maçı statta takip etti. TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ Galatasaraylı taraftarlar, derbi karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. BASININ İLGİSİ YÜKSEK Galatasaray-Beşiktaş derbisine medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 270 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı. Müsabakayı Japonya'dan 11 gazetecinin takip ettiği bildirildi. JOSEF SURAL ANILDI Karşılaşmada, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural anıldı. Müsabaka öncesinde Josef Sural için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar da üzerinde "Başın sağ olsun Alanyaspor" ve "Josef Sural" yazılarının yer aldığı pankart açtı.

BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray derbisinde geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı. Güneş, ligin 30. haftasında MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Güven Yalçın'ı derbi mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş'ta bu oyuncunun yerine Galatasaray maçında ilk 11'de Necip Uysal şans buldu. İlk 11'de son olarak 25. haftadaki Atiker Konyaspor maçında oynayan Necip Uysal, 5 karşılaşma sonra aynı şansı yakaladı. Necip'in ilk 11'de oynamasıyla Şenol Güneş, saha dizilişinde bazı değişikliklere gitti. Caner Erkin sol bekte oynarken, savunmanın önünde Atiba Hutchinson'ın yanında Necip Uysal görev aldı. Daha önceki maçlarda savunmaya dönük oynayan Dorukhan Toköz orta sahada yer aldı. Hücuma dönük takımına katkı vermeye çalışan Adem Ljajic ise orta sahanın solun çekildi. ROCO 6 MAÇ SONRA Derbi maçta yedekler arasında yer alan Enzo Roco, 6 maç sonra kadroya dahil edildi. Ligin 24. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanan maça yedek başlayan ve sonradan oyuna giren Roco, sonraki 6 karşılaşmada kadroda kendisine yer bulamamıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Muhayer Oktay, Shinji Kagawa ile Cyle Larin yedek soyundu. BURAK YILMAZ VE NECİP'İN 300. MAÇ HEYECANI Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Galatasaray karşısında görev alarak kariyerinde 300. Süper Lig mücadelesine çıktı. Süper Lig kariyerine Beşiktaş forması giyerek başlayan ve farklı sezonlarda Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ile Manisaspor'da da görev alan Burak, derbi maç öncesi çıktığı 299 lig maçında fileleri 175 kez havalandırdı. Derbi maçta ilk 11'de şans bulan Necip Uysal ise 300. resmi maçında görev aldı. Siyah-beyazlı takımın altyapısından çıkan ve kariyerinin tamamını Beşiktaş'ta geçiren Necip, ligde 206 maç oynarken, Türkiye Kupası'nda 34, Süper Kupa'da 1 ve Avrupa kupalarında 58 karşılaşmada forma giydi. TAKIMI TARAFTARLAR UĞURLADI Beşiktaş'ın teknik heyetini ve oyuncuları, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar uğurladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla ve meşalelerle takımlarına destek verdi.