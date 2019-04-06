G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyomu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 45+3. ve 89. dakikalarda penaltıdan Diagne ile 50. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray'ın stoperi Marcao, gördüğü sarı kartın ardından Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Galibiyetin ardından Galatasaray puanını 55 yaptı ve maç fazlasıyla lider Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Yeni MAlatyaspor ise ligdeki son 6 maçında 5. yenilgisini alırken, 37 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacakken, Yeni Malatyaspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Mariano'nun sağ kanattan açtığı ortada, Diagne'nin arka direkte altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

22. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan içeri gönderdiği ortada Diagne'nin penaltı noktasına yakın bir bölgeden yerden vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada Mariano'nun pasında ceza sahasında Diagne, meşin yuvarlağı Emre Akbaba'ya indirdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, savunmada Mina araya girerek topu kornere gönderdi.

29. dakikada Onyekuru'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda'nın dar açından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Farnolle uzaklaştırdı.

31. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kamara, pasını yaydaki Donald'a çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

34. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun dönerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada Galatasaray'ın attığı golü maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR sisteminin uyarısıyla iptal etti. Fernando'nun pasıyla sol kanattan son çizgiye inen Linnes, topu ceza sahası içine çıkardı. Feghouli'nin penaltı noktası çevresinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR hakemleri, pozisyonun başında Fernando'nun ofsaytta olduğu gerçekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı ve gol geçersiz sayıldı.

45+2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Linnes, Murat Yıldırım ile ikili mücadelesinde yerde kalınca maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. 45+4'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0