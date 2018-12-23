Galatasaray'dan farklı kapanış!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray, evinde DS Sivasspor'u konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada penaltıdan Eren Derdiyok, 30. dakikada Feghouli ile 51. ve 69. dakikalarda Onyekuru'dan geldi. Sivasspor'un sayılarını ise 9. ve 41. dakikalarda Robinho kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı ve 29 puana yükselerek, ilk yarıyı 5. sırada tamamladı. Sivasspor ise teknik direktör Hakan Keleş ile ilk yenilgisini alırken, 6 maç sonra mağlubiyet yaşadı ve 24 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2. yarının ilk maçında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü konuk edecekken, Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Feghouli’nin sağdan yaptığı ortada savunmadan önce Eren uçarak kafayı vurmak istedi ancak top kaleye paralel şekilde gitti.

9. dakikada Douglas, orta sahada kaptığı topla Galatasaray ceza sahası önüne kadar gelip müsait pozisyondaki Robinho’yu gördü. Brezilyalı futbolcu yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada soldan Onyekuru’nun ceza sahasına yaptığı ortada Uğur Çiftçi’nin Belhanda’ya yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, pozisyonu VAR’da izleyerek penaltı kararı verdi.

20. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Eren Derdiyok, topu ve kaleci Tolgahan’ı ters köşelere göndererek takımına eşitliği getirdi. 1-1

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Nagatomo’nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

30. dakikada kazanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı top Ndiaye’de kadı. Bu futbolcunun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Feghouli düzeltip çok sert vurdu takımını öne geçirdi. 2-1

41. dakikada Douglas, sağ kanattan aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası önündeki Robinho’ya pasını aktardı. Yıldız futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 2-2

45+4. dakikada topla hareketlenen Ndiaye, ceza sahası içindeki Onyekuru'yu gördü. Bu futbolcunun rakibinden sıyrılıp çektiği şutta son anda Douglas müdahale etti ve topu kornere gönderdi.