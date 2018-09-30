MAÇ ÖZETİ | Göztepe 3 - 2 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 3-2'lik skorla kazandı.

Göztepe, 22. dakikada Yasin Öztekin'in asisti ve Cameron Jerome'un kafa golüyle öne geçti. Cameron Jerome, böylece Göztepe formasıyla ilk golünü atmış oldu. Son haftaların formda ismi Yasin Öztekin, 39. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 49. dakikada Mustafa Yatabare ile farkı indirdi. 61. dakikada Andre Castro, Göztepe'yi rahatlatan ve 3 puanı garantileyen golü attı. Ömer Ali Şahiner'in 90+4. dakikada sadece skoru belirledi.

Arka arkaya 3. galibiyetini alan Göztepe, puanını 12'ye yükseltti. Bu sezon deplasmandaki ilk mağlubiyetini alan Atiker Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Göztepe, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Atiker Konyaspor ise Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

YASİN'DEN SON 3 HAFTADA 4 GOL 2 ASİST!

Galatasaray'dan sezon başında Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, yükselişini bu maçta da sürdürdü.