MAÇ ÖZETİ | Göztepe 3 - 2 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 3-2'lik skorla kazandı.
Göztepe, 22. dakikada Yasin Öztekin'in asisti ve Cameron Jerome'un kafa golüyle öne geçti. Cameron Jerome, böylece Göztepe formasıyla ilk golünü atmış oldu. Son haftaların formda ismi Yasin Öztekin, 39. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 49. dakikada Mustafa Yatabare ile farkı indirdi. 61. dakikada Andre Castro, Göztepe'yi rahatlatan ve 3 puanı garantileyen golü attı. Ömer Ali Şahiner'in 90+4. dakikada sadece skoru belirledi.
Arka arkaya 3. galibiyetini alan Göztepe, puanını 12'ye yükseltti. Bu sezon deplasmandaki ilk mağlubiyetini alan Atiker Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Göztepe, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Atiker Konyaspor ise Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.
YASİN'DEN SON 3 HAFTADA 4 GOL 2 ASİST!
Galatasaray'dan sezon başında Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, yükselişini bu maçta da sürdürdü.
Konyaspor karşısında da etkili bir oyun oynayan Yasin Öztekin, 1 gol ve 1 asist yaptı. Yasin, böylece Süper Lig'in son 3 haftasında 4 gol ve 2 asist yapmış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Yasin Öztürk'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde savunma oyuncularına rağmen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza alanı içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
41. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Kaleci Beto'nun rakip yarı sahaya gönderdiği meşin yuvarlak, hava topu mücadelesinde sekerek, Atiker Konyasporlu Selim Ay'ın önüne düştü. Selim'in kontrol edemediği topu kapan Yasin Öztekin'in, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
45+5. dakikada Traore'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta, kaleci Serkan topu kornere çeldi.
İkinci yarı
49. dakikada Atiker Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hurtado sağ kanattan ortaladı, Yatabare kale dibinde topa dokundu: 2-1.
61. dakikada Göztepe golleri üçledi. Jerome'la verkaça giren Castro topu topuğu ile önüne aldı. Portekizli oyuncu düzgün bir şutla kaleci Serkan'ı avladı: 3-1.
74. dakikada Göztepe 4'üncü gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jerome topu Poko'ya çıkardı. Ancak Konyaspor defansı araya girip son anda Poko'nun golünü önledi.
77. dakikada sol çaprazda topla buluşan Yatabare vuruşunu yaptı. Ancak iyi yer tutan kaleci Beto gole izin vermedi.
88. dakikada Konyaspor kalecisi Serkan, Yasin'in frikiğini köşeden çıkardı.
90+3. dakikada Konyaspor skoru belirleyen golü attı. Traore'nin pasında Ömer Ali gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 2-0 önde bitirdi.
STAT: Bornova
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)
GÖZTEPE: Beto (xxx) - Gassama (xx), Titi (xxx), Reis (xx), Traore (xx), Alpaslan (xxx) (Dk. 73 Poko xx), Borges (xxx), Castro (xxx), Yasin (xxx) (Dk.. 90 Berkan), Halil (x) (Dk. 29 Tayfur xx), Jerome (xxx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (x) - Skubic (xx), Selim (x) (Dk. 46 Hurtado x), Uğur (x), Ferhat (xx), Jonsson (x), Jevtovic (xx), Ömer Ali (x), Fofana (x) (Dk. 75 Moke x), Milosevic (x) (Dk. 68 Traore x), Yatabare (xx)
GOLLER: Dk. 24 Jerome, Dk. 40 Yasin, Dk. 61 Castro (Göztepe) - Dk. 49 Yatabare, Dk. 90+3 Ömer Ali (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Reis, Titi, Beto (Göztepe) - Ömer Ali, Milosevic, Jevtovic, Hurtado (Atiker Konyaspor)
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