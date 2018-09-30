SPOR

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 3 - 2 Atiker Konyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki haftayı galibiyetle kapatan Göztepe, seriye kendi evinde oynadığı Atiker Konyaspor maçıyla devam etti. Göz Göz, Bornova Stadı'ndaki karşılaşmayı 3-2 kazandı.

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 3 - 2 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 3-2'lik skorla kazandı.

Göztepe, 22. dakikada Yasin Öztekin'in asisti ve Cameron Jerome'un kafa golüyle öne geçti. Cameron Jerome, böylece Göztepe formasıyla ilk golünü atmış oldu. Son haftaların formda ismi Yasin Öztekin, 39. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 49. dakikada Mustafa Yatabare ile farkı indirdi. 61. dakikada Andre Castro, Göztepe'yi rahatlatan ve 3 puanı garantileyen golü attı. Ömer Ali Şahiner'in 90+4. dakikada sadece skoru belirledi.

Arka arkaya 3. galibiyetini alan Göztepe, puanını 12'ye yükseltti. Bu sezon deplasmandaki ilk mağlubiyetini alan Atiker Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Göztepe, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Atiker Konyaspor ise Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

YASİN'DEN SON 3 HAFTADA 4 GOL 2 ASİST!

Galatasaray'dan sezon başında Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, yükselişini bu maçta da sürdürdü.

  1. haftada Kayserispor karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayan ve takımının 2-0'lık galibiyet almasında önemli katkı sağlayan Yasin Öztekin, geçen hafta da Trabzonspor'a 2 gol birden attı, 2-1'lik galibiyetin mimarı oldu.

Konyaspor karşısında da etkili bir oyun oynayan Yasin Öztekin, 1 gol ve 1 asist yaptı. Yasin, böylece Süper Lig'in son 3 haftasında 4 gol ve 2 asist yapmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Yasin Öztürk'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde savunma oyuncularına rağmen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza alanı içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
41. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Kaleci Beto'nun rakip yarı sahaya gönderdiği meşin yuvarlak, hava topu mücadelesinde sekerek, Atiker Konyasporlu Selim Ay'ın önüne düştü. Selim'in kontrol edemediği topu kapan Yasin Öztekin'in, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
45+5. dakikada Traore'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

İkinci yarı

49. dakikada Atiker Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hurtado sağ kanattan ortaladı, Yatabare kale dibinde topa dokundu: 2-1.
61. dakikada Göztepe golleri üçledi. Jerome'la verkaça giren Castro topu topuğu ile önüne aldı. Portekizli oyuncu düzgün bir şutla kaleci Serkan'ı avladı: 3-1.
74. dakikada Göztepe 4'üncü gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jerome topu Poko'ya çıkardı. Ancak Konyaspor defansı araya girip son anda Poko'nun golünü önledi.
77. dakikada sol çaprazda topla buluşan Yatabare vuruşunu yaptı. Ancak iyi yer tutan kaleci Beto gole izin vermedi.
88. dakikada Konyaspor kalecisi Serkan, Yasin'in frikiğini köşeden çıkardı.
90+3. dakikada Konyaspor skoru belirleyen golü attı. Traore'nin pasında Ömer Ali gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 2-0 önde bitirdi.

STAT: Bornova
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)
GÖZTEPE: Beto (xxx) - Gassama (xx), Titi (xxx), Reis (xx), Traore (xx), Alpaslan (xxx) (Dk. 73 Poko xx), Borges (xxx), Castro (xxx), Yasin (xxx) (Dk.. 90 Berkan), Halil (x) (Dk. 29 Tayfur xx), Jerome (xxx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (x) - Skubic (xx), Selim (x) (Dk. 46 Hurtado x), Uğur (x), Ferhat (xx), Jonsson (x), Jevtovic (xx), Ömer Ali (x), Fofana (x) (Dk. 75 Moke x), Milosevic (x) (Dk. 68 Traore x), Yatabare (xx)
GOLLER: Dk. 24 Jerome, Dk. 40 Yasin, Dk. 61 Castro (Göztepe) - Dk. 49 Yatabare, Dk. 90+3 Ömer Ali (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Reis, Titi, Beto (Göztepe) - Ömer Ali, Milosevic, Jevtovic, Hurtado (Atiker Konyaspor)

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)
Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarı linç etti!Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarı linç etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Göztepe Atiker Konyaspor

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Cocu 2 yıldızı kadro dışı bıraktı!

Cocu 2 yıldızı kadro dışı bıraktı!

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu!

Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

Göztepe - Atiker Konyaspor maçındaki ilginç olaylar damga vurdu!

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 3 - 2 Atiker Konyaspor

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 3 - 2 Atiker Konyaspor

CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)

CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)

Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarı linç etti!

Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarı linç etti!

Sivas'ı Robinho uçurdu!

Sivas'ı Robinho uçurdu!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.