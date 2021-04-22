MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 0-1 Başakşehir

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir adım daha attı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren gol, karşılaşmada forvet olarak görev alan Nacer Chadli'nin 36. dakikada yaptığı vuruşla geldi.

Bu sonucun ardından 2 maçlık yenilgis serisini noktalayan Başakşehir 36 puana yükseldi ve ateş hattının üstüne, 17. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 4 maç sonra yenildi ve 37 puanla 16. sırada kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak, Başakşehir ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Kocaman, sahasında 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de yer alan Carlos Ponck, Youssouf Ndayishimiye, Cemali Sertel ve Enzo Crivelli ile cezalı Mahmut Tekdemir'in yerine Uğur Uçar, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Mehmet Topal ve Nacer Chadli'yi sahaya sürdü.