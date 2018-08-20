MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Medipol Başakşehir'i Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk eden Kasımpaşa, 90+1'de bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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Ev sahibi Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 67. dakikada penaltıdan ve 90+1'de Diagne kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı, 84. dakikada Napoleoni'nin ayağından geldi.
Hakem Halis Özkahya, 90+1'de Diagne'nin golü için faul şüphesiyle VAR'a başvurdu. Pozisyonu inceleyen Halis Özkahya, gol kararı verdi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltti. Ligdeki ilk yenilgisini alan Medipol Başakşehir ise 3 puanda kaldı.
Gelecek hafta Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Akhisarspor'u ağırlayacak.
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı 11'leri;
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur Uçar, Mahmut, Emre, Visca, İrfan Can, Kerim Frei, Adebayor
MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK
Medipol Başakşehir'de Gael Clichy, maç öncesi ısınmalar esnasında sakatlık yaşadı.
Clichy'nin yerine Medipol Başakşehir'de Uğur Uçar, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 7: Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole yaklaşıtı ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engellendi. Şutu çeken isim Trezeguet.
Dakika 21: Emre Belözoğlu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci Olivier Veigneau kurtardı.
Dakika 38: Kasımpaşa takımından Samuel Eduok tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarıldı.
İkinci yarı
Dakika 61: Medipol Başakşehir takımından Edin Visca tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarıldı.
Dakika 67: Mbaye Diagne, Epureanu'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.
Dakika 72: Mahmut Tekdemir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtardı.
Dakika 85: Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Medipol Başakşehir ceza sahası yayının hemen dışından Stefano Napoleoni ile aradığı golü buldu.
Dakika 90+1: Mbaye Diagne takımını öne geçiren golü attı. Kullanılan kornerde Sadiku topu aşırttı. Kaleci ve Epureanu arasında kalan Diagne, topa dokunmayı başardı ve Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi.
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